Le parole di Rudy Zerbi

Mancano ormai pochissimi giorni alla finale di Amici 21, e domani sera su Canale 5 andrà in onda la semifinale del talent show. In queste intanto a lanciare una frecciatina a Lorella Cuccarini è stato nientemeno che Rudy Zerbi. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando la scorsa settimana l’insegnante ha deciso di lanciare un guanto di sfida tra la sua allieva Sissi e Luigi, che tuttavia non è stato ritenuto equo da Zerbi. Questa settimana così il professore ha rilanciato e ha chiesto un guanto Luigi vs Alex.

Poche ore fa così l’insegnante ha comunicato la sua decisione ai ragazzi, e ha così scritto una lettera che è stata letta da Maria De Filippi durante l’ultimo daytime. Rudy Zerbi a quel punto ne ha approfittato per lanciare una frecciatina proprio a Lorella Cuccarini, che non è passata inosservata. Queste le sue dichiarazioni, riportate da ComingSoon:

“Cara Cuccarini, la scorsa settimana hai lanciato un guanto di sfida tra Sissi e Luigi assolutamente non equo che hai fatto diventare fintamente equo dando a Luigi la possibilità di scegliere il pezzo. Ma quanta bontà, quanta equità! […] Per andare in finale credo che i ragazzi debbano convincere la giuria giocando una carta a sorpresa. Io intendo dargliela lanciando a mia volta un guanto di sfida tributo tra Luigi e Alex. A differenza tua, però, io sono veramente buono. Quindi non sarò io a scegliere l’artista, ma saranno Alex e Luigi a scegliere ciascuno il proprio mito a cui rendere omaggio nel modo che riterranno opportuno. Questa è equità, questa è bontà, il resto è noia”.

Cosa accadrà dunque nel corso della semifinale e cosa succederà tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini al momento del guanto di sfida? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con la penultima puntata del Serale di Amici 21 a domani sera, come sempre alle 21.20.

