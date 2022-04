La dama Catia di Uomini e Donne è sorella di…

Catia, dama del Trono Over di Uomini e Donne

All’attento pubblico di Uomini e Donne non sfugge proprio nulla! Se nei mesi scorsi abbiamo fatto la conoscenza della mamma dell’ex tronista Roberta Giusti, ieri nel parterre è intervenuta la dama Catia. I telespettatori hanno avuto modo di fare così la conoscenza di un nuovo personaggio del dating show.

Fin da subito Catia a Uomini e Donne ha mostrato di avere le idee chiare ed essere piuttosto diretta. La dama è intervenuta infatti per dire la sua sul cavaliere Biagio Di Maro, colpevole di non essere stato troppo sincero con la sua corteggiatrice. Da qui derivano le critiche di Catia Franchi, così come di altri protagonisti del programma.

L’intervento di Catia nel parterre di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione su di sé, e se qualcuno è riuscito a scovare la somiglianza, altri non hanno minimamente immaginato che la signora sia imparentata con una nota e amata stilista italiana. Catia, infatti, è la sorella di Elisabetta Franchi, come gentilmente riferito da Gossip e TV e Isa & Chia.

A dimostrazione di questo c’è anche uno scatto del 2020 postato da Catia Franchi sul suo profilo Instagram…

Il post Instagram della dama Catia

La somiglianza tra Catia, oggi dama di Uomini e Donne, e sua sorella Elisabetta Franchi è davvero evidente. Ora la prima ha tagliato i capelli rispetto a come li aveva nel 2020, ma le due hanno davvero tanto in comune. E voi eravate a conoscenza di questa notizia?

