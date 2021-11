A sorpresa, la mamma di Roberta Giusti arriva a Uomini e Donne come nuova Dama del Trono Over: ecco la reazione della tronista.

Arriva la mamma di Roberta Giusti

Sono ormai passati quasi due mesi da quanto Roberta Giusti ha iniziato la sua esperienza a Uomini e Donne. La bella tronista come sappiamo è alla ricerca di quello che potrebbe essere il suo compagno di vita e fin dal primo momento ha conquistato il cuore del pubblico. Attualmente Roberta è impegnata a conoscere ben due corteggiatori, Luca e Samuele, e in molti attendono già di scoprire su chi dei due ricadrà la sua scelta. Nella puntata del dating show andata in onda oggi pomeriggio però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha lasciato stupito il web.

A sorpresa infatti ad arrivare a Uomini e Donne come nuova Dama del Trono Over è stata nientemeno che la mamma di Roberta Giusti! Per la prima volta nella storia del dating show di Maria De Filippi dunque una madre e una figlia cercano l’amore all’interno del programma nello stesso momento. Sia il pubblico che gli stessi opinionisti sono rimasti stupiti dell’accaduto e a quel punto Maria De Filippi ha affermato (QUI per il video):

“Abbiamo chiesto a Roberta se fosse un problema, e lei ci ha detto ‘assolutamente no’. Sua madre si era iscritta e ne abbiamo parlato con lei”.

La mamma di Roberta Giusti inizia così il suo percorso a Uomini e Donne come Dama del Trono Over. Le due riusciranno dunque a trovare quello che potrebbe l’uomo della loro vita? Non resta che attendere per scoprire quello che potrebbe accadere. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo a Roberta e a sua madre e attendiamo con ansia la scelta della bella tronista, che con ogni probabilità vedremo nelle prossime settimane.

Novella 2000 © riproduzione riservata.