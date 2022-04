La replica di Tommaso Stanzani alle critiche

Tommaso Stanzani – foto Instagram

Un vecchio post del 2018 pubblicato dalla maestra Alessandra Celentano, ricondiviso nelle scorse ore tra le storie Instagram, sta facendo non poco discutere e, indirettamente, ha coinvolto anche Tommaso Stanzani. Ma partiamo per ordine. L’insegnante in quell’occasione aveva scritto: “Purtroppo viviamo in un mondo di buonisti. È facile dire: “Sei un grande ballerino” per avere l’applauso del pubblico. Io invece, credo di fare il bene dei ragazzi, non li illudo. E non ho mai sbagliato: gli allievi in cui ho creduto negli anni ora fanno i ballerini in grandi compagnie, gli altri no!”.

Il vecchio post Instagram di Alessandra Celentano

Alcuni l’hanno interpretato come un chiaro messaggio di disapprovazione per l’eliminazione di Carola Puddu dalla scuola di Amici 21 e sua allieva. Questo in base a quanto riportano le anticipazioni. Altri invece pensano si tratti semplicemente di un pensiero che l’insegnante ci ha tenuto a ribadire. Niente di più. Un pensiero che, in un modo o nell’altro racchiude anche il talento di Tommaso Stanzani.

Gli utenti del web, però, non si sono lasciati scappare l’occasione di commentare e qualcuno su Twitter ha scritto che, in realtà, non è vero che la Celentano non sbaglia mai, tirando in ballo proprio Tommaso Stanzani, il quale si sta dedicando ad altri progetti oltre al ballo (tra cui anche la pubblicazione di una canzone).

Sebbene la fan di Amici abbia poi spiegato che non voleva essere una critica diretta a Tommaso Stanzani, il post ha fatto comunque discutere in rete, arrivando direttamente nelle mani del ballerino che ha postato alcuni pensieri:

“Quindi se ballo nell’ultima fila come contorno in una compagnia in automatico divento un grande ballerino? (Ovviamente è una provocazione a certi tweet che leggo). Potrei rispiegare per la centesima volta che ho rifiutato un po’ di proposte perché voglio intraprendere un altro percorso artistico (di qui sono super soddisfatto) ma tanto so che non capireste. Tra l’altro io mi sono presentato come ballerino modern che ha sempre detto di voler fare televisione“, ha concluso Tommaso Stanzani.

I tweet di Tommaso Stanzani

Le scelte artistiche di un ex allievo, in questo caso il ballerino Tommaso Stanzani, una volta terminato il programma, dipendono solo da lui. Essere danzatore poi non preclude certamente il voler esplorare altre strade, anzi. Come da lui stesso spiegato ha valutato altri progetti (ha ricevuto tante proposte) e dunque ha dovuto necessariamente rinunciare ad alcune cose per entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

