Il cavaliere Luciano non tornerà a Uomini e donne, si parla di problemi di salute

1 Problemi di salute per il cavaliere Luciano

A settembre ripartirà la nuova stagione di Uomini e donne, con nuovi tronisti, nuovi corteggiatori, nuovi cavalieri e dame, ma anche qualche volto conosciuto per il Trono Over. Ma c’è anche chi lascerà il programma e in questo caso non per volere della redazione. Stiamo parlando di Luciano Giannelli, il simpatico signore che balla scatenato ogni volta che parte la musica.

Il signor Giannelli si era fatto notare a C’è posta per te, a cui si era rivolto per trovare una vecchia fiamma della sua gioventù. E anche in questa circostanza fece notare la sua estrema simpatia. Proprio guardando la trasmissione, una delle dame lo aveva notato e lo aveva detto a Maria De Filippi. Così la conduttrice lo aveva fatto venire nel suo programma pomeridiano ed era rimasto fino alla fine della stagione appena trascorsa.

Ma secondo quanto riportato dal sito Quello che tutti vogliono sapere, il cavaliere non potrà tornare nel parterre nella prossima stagione del dating show per motivi di salute. Non sappiamo i dettagli, ma pare che Luciano abbia scoperto di avere dei problemi di salute abbastanza importanti. Di conseguenza è stato ritenuto opportuno prendere le dovute precauzioni.

Ovviamente la redazione di Uomini e donne è molto dispiaciuta, ma comprende la delicata situazione e la salute va messa davanti a qualsiasi altra cosa. Speriamo comunque che non sia niente di grave e che il signor Luciano si rimetta presto.

Vediamo invece le ultime notizie riguardo i ritorni nel parterre e anche chi pare non essere riconfermato…