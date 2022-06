Uomini e Donne, chi abbandona il programma e chi torna il prossimo anno

1 Anticipazioni nuova stagione Uomini e donne Trono Over

La stagione di Uomini e donne è finita da circa due settimane, ma già si pensa al prossimo anno. Il format sarà sempre lo stesso? Chi tornerà nel parterre del Trono Over? Dovremo dire addio a qualche volto noto? Chi saranno le nuove dame e i nuovi cavalieri? E poi, per il Trono Classico, chi salirà sul trono. Alcune di queste domande non hanno una risposta, ma iniziano già a girare i primi rumor.

Intanto sembra essere confermato il format degli ultimi anni, cioè Trono Classico e Trono Over insieme. Quindi nessun ritorno ai due percorsi separati. Il ritorno del programma sarà come sempre a settembre. Avremo quindi le anticipazioni delle prime registrazioni già alla fine di agosto.

Per quanto riguarda i volti che vedremo, partiamo proprio dal Trono Over. La stagione si è conclusa con i soliti problemi di Ida e Riccardo, quindi, salvo cambiamenti durante l’estate, vedremo sicuramente i due nuovamente seduti nel parterre. Confermato quasi sicuramente è Armando Incarnato, ormai presenza fissa dello show.

Probabilmente diremo addio a Biagio e al suo “abbiamo trascorso una splendida serata” (come dice Tina quando lo imita). È vero che le sue uscite creano dinamiche, ma non sembra essere molto amato dal pubblico. Inoltre Maria De Filippi nelle ultime puntate non aveva espresso molta simpatia nel suo pubblicizzare le mozzarelle che lui stesso produce. Anche su Catia Franchi ci sono incertezze.

E per quanto riguarda Gemma Galgani? Ultimamente i rumor la vogliono lontana da Uomini e donne per la prossima stagione. Ma i ben informati riferiscono che non risulta nessun addio da parte della dama. E chissà che anche quest’anno non ricorra ad un ritocchino? La redazione potrebbe inoltre confermare il fotografo Fabio, visti i litigi con Tina. Ma bisognerà capire se lui abbia voglia di tornare. Altra incognita è Pinuccia che sembra suscitare una certa simpatia nei confronti della conduttrice.

Ma passiamo al Trono Classico…