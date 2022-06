Gemma Galgani, secondo alcuni rumor, starebbe per dire addio a Uomini e Donne per il Grande Fratello Vip 7

Gemma Galgani al GF Vip 7?

Si fanno sempre più insistenti le voci sull’uscita di scena di Gemma Galgani da Uomini e Donne. La Dama, infatti, sarebbe prossima all’abbandono secondo alcune indiscrezioni. Ne aveva parlato anche un ex Cavaliere, Pierluigi Mercogliano: “Per lei è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita. Lei è forte e sensibile, ma sa essere anche cattiva. Sa tutto di tutti e si fatica a capire se è vera oppure una falsa vera“.

Adesso sono spuntati anche dei messaggi sospetti che lei e l’amica Ida Platano si sono scambiate sui social. Ida, come riporta anche il sito Il Sussidiario, le ha dedicato le seguenti parole seguite da un video in cui si abbracciano in lacrime: “Anche se siamo distanti la nostra amicizia rimarrà qui…nel mio cuore. Sei la mia amica speciale, mi manchi. Mi manchi amica mia, sappilo“. Ora, secondo alcuni il messaggio starebbe a significare la conferma dell’addio a Uomini e Donne.

Forse, invece, è solo perché lei e Gemma Galgani non si vedranno più molto ora che la trasmissione è in pausa per l’estate. Quest’ultima, infatti, ha risposto con: “Tesoro mio anche tu, a prestissimo“. Scopriremo solo a settembre, quando riprenderà la programmazione, che cosa accadrà. Voci di corridoio, infatti, da qualche tempo sostengono che Gemma potrebbe lasciare il suo posto accanto a Maria De Filippi dopo tutti questi anni per intraprendere una nuova avventura.

Si dice, infatti, che potrebbe diventare una concorrente del Grande Fratello Vip 7. Sarà veramente così? Non possiamo saperlo. Si tratta di un rumor e bisogna prenderlo, come al solito, con le pinze. Ufficialmente, infatti, non ci sono conferme sul fatto che Gemma se ne andrà dal dating show di Canale 5 con o senza l’anima gemella. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero spuntare maggiori informazioni. Seguiteci per molte altre news.

