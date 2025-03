È giunta una segnalazione su Chiara Pompei e Riccardo Sparacciari dopo l’addio al trono di lei a Uomini e Donne: i due si sarebbero già lasciati! Ecco cosa è emerso.

Uomini e Donne, la segnalazione su Chiara e Riccardo

I fan di Uomini e Donne sono rimasti sorpresi quando Chiara Pompei ha lasciato in tempi record il trono. La segnalazione su Riccardo Sparacciari, suo flirt estivo, l’ha messa alle strette e dopo averlo incontrato in studio, averci discusso, ha deciso di lasciare con lui la trasmissione. Così sono crollate tutte le sue certezze di trovare l’amore nel programma. Ma cosa è successo dopo? Stanno ancora insieme o si sono lasciati? Una segnalazione rivelerebbe cosa sarebbe successo. Ma partiamo per ordine.

L’addio al trono, come noto, è andato in onda su Witty TV anziché su Canale 5, altra scelta che ha fatto molto chiacchierare i telespettatori di Uomini e Donne. Diversi giorni dopo il fatto, poi, Chiara è tornata a bazzicare sui social, annunciando che presto dirà la sua dopo quanto successo a Uomini e Donne. Peraltro sempre la Pompei ha anche deciso di chiudere il suo profilo, quindi se vorrete scoprire cosa è successo dovrete seguirla!

Ma quindi dopo tutto questo Chiara di Uomini e Donne e Riccardo stanno o no insieme? Lorenzo Pugnaloni ha appreso che i due sarebbero stati avvistati insieme a Roma. Si pensa dopo l’uscita dal programma e che dunque la loro frequentazione sia proseguita fuori. Al contempo, però, a differenza di altre coppie, non sono mai stati immortalati insieme con una foto, un video, come accaduto per altri ex del dating show.

Sempre l’esperto ha fatto sapere quanto segue: “Possiamo anticiparvi che i due non si starebbero neanche più vedendo”. Né Chiara né Riccardo si sono espressi in merito e si attende la loro versione dei fatti dopo Uomini e Donne.