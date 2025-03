Dopo 48 ore dalla rottura, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono riavvicinati. Un gesto provocante tra loro durante una chiacchierata sul divano, ha fatto non poco discutere gli utenti.

Shaila Gatta e quel gesto su Lorenzo che fa discutere

Vi ricordate quando giovedì in puntata Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno spiegato che forse sarebbe stato meglio separarsi per tante ragioni? Una lite aveva portato la coppia ad allontanarsi. Qualcuno pensava si trattasse di qualcosa di temporaneo, chi definitivo. Ebbene la lontananza tra loro è durata fino a ieri sera, quando il Grande Fratello ha organizzato per la Casa una bella festa per festeggiare il Carnevale.

LEGGI ANCHE: Sarebbe già finita tra Chiara e Riccardo dopo l’addio improvviso a Uomini e Donne, la segnalazione

Durante la serata se inizialmente hanno cercato di evitarsi e stare lontani, a un certo punto Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono avvicinati e scambiati parole molto profonde e importanti, dicendosi di amarsi. Ma non è finita qui, perché sul web hanno creato non poca indignazione alcuni gesti compiuti durante un loro momento insieme. Sui social ci sono grandi chiacchiere intorno all’accaduto e gli utenti si sono davvero scatenati.

Dopo dei balli, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono ritrovati sul divano. I due (nemmeno a dirlo) come una calamita hanno cominciato a provare nuovamente attrazione. Mentre parlavano, come mostrato dal video, secondo alcuni utenti avrebbero avuto un momento decisamente hot e piccante. Ovviamente proprio il gesto della ballerina e la reazione del modello hanno suscitato indignazione.

Dall’altra parte però è bene riportare anche il pensiero della controparte, secondo cui le azioni di Shaila Gatta sarebbero state fraintese da chi ha guardato il momento in maniera maliziosa. Molto probabilmente domani Alfonso Signorini vorrà vederci chiaro e chiederà ai due a che punto sono della loro relazione e non è escluso si possa fare qualche allusione anche a queste immagini.

LEGGI ANCHE: Tommaso scrive una canzone piena di frecciate contro Lorenzo (VIDEO)

Quel che è certo però è che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non riescono proprio a stare lontani l’una dall’altro e per quanto cerchino di distaccarsi dopo una litigata, per loro diventa molto complicato quando si ritrovano nella stessa stanza. Cosa succederà adesso?