In un video esclusivo caricato su Witty è arrivata la segnalazione sulla tronista, Chiara Pompei. La ragazza ha lasciato il trono di Uomini e Donne. In studio si è presentato un suo flirt estivo e lei è scappata via con lui.

Uomini e Donne, Chiara lascia il trono

Alcune settimane fa Chiara Pompei è arrivata sul trono di Uomini e Donne. La ragazza aveva confidato di avere voglia di innamorarsi e dunque trovare la persona giusta.

Come ogni protagonista che si rispetti, Chiara dopo il suo arrivo ha iniziato a conoscere i primi corteggiatori e ne ha eliminato qualcuno. Esattamente come prevedono le regole della trasmissione. Peccato però che mediante le anticipazioni rilasciate da LorenzoPugnaloni.it sappiamo già da qualche settimana che la sua presenza nel programma è già volta al termine! E in un modo piuttosto clamoroso.

Come riferito anche dalle pagine ufficiali di Witty TV e Uomini e Donne, sulla tronista sarebbe giunta una segnalazione. Ciò ha poi comportato il suo successivo addio al trono del dating show. La messa in onda del tutto era prevista per la giornata di oggi. E così è stato. Ma non su Canale 5 come ci si aspettava, ma sul sito di Witty TV per l’appunto. Una scelta che ha sorpreso in tanti.

Ma cosa è successo a Chiara a Uomini e Donne? In cosa consiste la segnalazione? Subito dopo la puntata su Canale 5, su Witty TV è stato caricato un video, con il momento dell’eliminazione della tronista.

Riccardo, il ragazzo della segnalazione, ha fatto il suo ingresso in studio e ha raccontato che tra lui e Chiara durante il periodo a Uomini e Donne ci sono stati degli scambi di messaggi. Durante il racconto si è scoperto che lui ha anche più volte fatto i provini per fare parte di diverse trasmissioni (tra cui Temptation Island nel ruolo di tentatore e sarebbe stato persino contattato).

Dalla sua Chiara ha spiegato che la loro frequentazione era sporadica, nulla di serio e per questo ognuno è andato per la propria strada. Lei pare volesse una cosa seria, a differenza di Riccardo. E per questo si è decisa a partecipare a Uomini e Donne.

Ciò ha scaturito poi una discussione in studio a Uomini e Donne tra le parti, che è proseguita poi nel dietro le quinte del dating show. Tornati davanti alle telecamere poi la sorpresa. Chiara e Riccardo hanno dichiarato di volere lasciare la trasmissione ma di volerlo fare insieme.

Un colpo di scena dopo l’altro che è possibile recuperare consultando la pagina di Witty TV dedicata a Uomini e Donne. Non ci si aspettava di certo che il trono di Chiara si concludesse in questo modo, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo!