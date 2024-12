Una coppia over ha lasciato Uomini e Donne per viversi fuori: il cavaliere ha invitato la sua dama a seguirlo regalandole un anello

A Uomini e Donne è nato un nuovo amore tra le sedute del trono over: William e Manuela hanno lasciato lo studio dopo che il cavaliere ha chiesto alla dama di seguirlo fuori per approfondire la conoscenza, regalandole uno splendido anello.

A Uomini e Donne spunta un anello: una coppia over lascia insieme il programma

La puntata di Uomini e Donne andata in onda questo pomeriggio ha regalato al pubblico un altro momento di grande emozione, dopo Gianmarco e Martina, incentrato su una coppia del Trono Over che era rimasta in secondo piano.

William e Manuela, dopo essersi frequentati per circa un mese, hanno deciso di lasciare insieme il programma per vivere il loro sentimento al di fuori degli studi televisivi.

La decisione è arrivata a sorpresa per Manuela, quando William, visibilmente emozionato, ha preso la parola a centro studio per parlare del suo rapporto con lei.

Con un discorso carico di sentimenti, ha raccontato quanto la loro conoscenza sia stata travolgente e quanto desideri approfondire il legame con lei lontano dalle telecamere. Le sue parole hanno catturato l’attenzione di tutti in studio.

Il momento clou è stato quando William, con un gesto simbolico e romantico, ha consegnato a Manuela un anello, accompagnandolo con uno splendido mazzo di rose rosse.

La proposta, pur non essendo una vera e propria dichiarazione ufficiale, è stata un invito a proseguire il loro percorso insieme nella vita reale, senza le dinamiche del programma.

Manuela, con le lacrime agli occhi, ha accettato con entusiasmo, ricambiando i sentimenti di William. Il loro abbraccio finale ha coinvolto emotivamente non solo gli altri partecipanti, ma anche il pubblico a casa.

William vorrebbe lasciare il programma con Manuela e… 💍😍 #UominieDonne pic.twitter.com/lxXPp5Pr5F — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 9, 2024

Questa decisione segna un nuovo inizio per la coppia, ennesima dimostrazione che, anche in un contesto televisivo, è possibile costruire un legame autentico e pieno di significato.