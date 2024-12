Gianmarco, corteggiatore di Martina a Uomini e Donne era deciso a lasciare lo studio, come dichiarato nei primi minuti della puntata in onda oggi, ma alla fine, per Martina, ha scelto di restare, con grande gioia della tronista.

La decisione di Gianmarco a Uomini e Donne

Era da un po’ di edizioni di Uomini e Donne che un trono classico non coinvolgeva il pubblico. Ora la situazione sembra essersi ufficialmente smossa grazie a Martina De Ioannon, ex volto del penultimo Temptation Island.

Proprio nella puntata di questo pomeriggio, il suo trono ha regalato un momento di grande emozione, in particolar modo per chi parteggia per il suo corteggiatore Gianmarco.

Nei primi minuti, infatti, la registrazione andata in onda oggi è stata caratterizzata dalla decisione del giovane di rimanere in studio, nonostante poco prima avesse espresso l’intenzione di andarsene, dopo averla vista baciare un altro.

Il giovane ha messo subito in chiaro che non avrebbe abbandonato il programma, ma si sarebbe solo assentato per il resto della puntata, poiché non riusciva a guardare Martina. La ragazza non l’ha presa bene ed è scoppiata in lacrime.

Durante il confronto, Martina ha chiesto con fermezza al ragazzo quali fossero le sue reali intenzioni, visibilmente turbata all’idea che potesse abbandonare il percorso. Il giovane, infatti, era rimasto inaspettatamente seduto al suo posto.

Gianmarco a quel punto ha risposto con sincerità alla tronista di Uomini e Donne, dicendo:

“Hai detto che ci stai male se me ne vado.”

Questa risposta ha spinto la tronista a cercare ulteriore chiarezza, chiedendogli direttamente se avesse ancora intenzione di lasciare il programma. Il momento di svolta è arrivato con la risposta del ragazzo:

“No, ti voglio guardare.”

Queste semplici parole hanno avuto un impatto evidente su Martina, che è esplosa in un sorriso radioso. L’emozione è culminata quando Gianmarco si è alzato e ha raggiunto la tronista per abbracciarla. Questo gesto che ha suscitato applausi e reazioni calorose da parte del pubblico in studio.

Questo momento potrebbe rappresentare un passo importante nel percorso di Martina, che sembra seriamente coinvolta dai suoi corteggiatori. Il gesto di Gianmarco ha dimostrato una nuova determinazione nel voler proseguire la conoscenza. Ovviamente, però, non è l’unico percorso avviato per la giovane.

Gli spettatori ora si chiedono se questo episodio segnerà una svolta definitiva nel trono di Martina e se tra lei e Gianmarco si stia davvero costruendo qualcosa di speciale. Una cosa è certa: il trono della giovane continua ad incuriosire.