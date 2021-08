1 Costantino Vitagliano si è fidanzato

Si erano perse un po’ le tracce, ma ora si torna a parlare nuovamente di Costantino Vitagliano. L’amato ex tronista di Uomini e Donne sembra aver ritrovato di nuovo l’amore, accanto a un’ex corteggiatrice del dating show. In base a quanto riportato dal settimanale Nuovo a far battere il suo cuore sarebbe Irene Casartelli. Anche lei, esattamente come Vitagliano, l’abbiamo conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi. Ha sceso le famose scale per provare a conquistare Aldo Palmieri, il quale ha poi scelto come sua compagna (ora moglie) Alessia Cammarota.

Per Irene Casartelli dopo Uomini e Donne c’è stata poi anche l’avventura a Temptation Island nel 2016, dove ha ricoperto il ruolo di tentatrice. Nel reality delle tentazioni ha dato filo da torcere a Luca Lantieri, che proprio nel programma stava cercando di risolvere i suoi problemi con la fidanzata Mariarita Salino. Chiuso questo percorso di Irene non si è più parlato, ma ora il suo nome torna ad attirare l’attenzione pubblica.

L’influencer, infatti, come riportato dal giornale diretto da Riccardo Signoretti, è stata beccata in compagnia di Costantino Vitagliano. I due sono colleghi, hanno lavorato insieme ad alcuni shooting fotografici e il trascorrere del tempo insieme sembra averli avvicinati. Insomma sembra che sia nato un bel feeling che sia andato oltre l’amicizia, almeno stando a quanto riportato dal settimanale. Proprio la rivista li ha pizzicati a passeggiare insieme sul lungomare di Milano Marittima. Nel dettaglio, come scrive anche Gossip e TV, Costantino e Irene sono stati avvistati con sguardi complici mentre scherzano su un monopattino elettrico.

Che sia nato un nuovo amore tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano e Irene Casartelli? Dai social non sembra trasparire troppo. Lui il 26 luglio ha postato uno scatto insieme all’ex corteggiatrice. Si tratta di una foto tratta da uno degli shooting realizzati, dove entrambi indossano gli abiti da cerimonia, come se fossero due sposi. Una foto che, a quanto pare, ha fatto sognare i suoi fan.

Foto Instagram – Costantino Vitagliano

A far insospettire che possa esserci qualcosa tra loro, però, è l’immagine postata da Irene. Continua…