Uomini e donne, Cristian sceglie Valentina durante una romantica esterna e fa piangere tutti (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 23 Gennaio 2024

Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e donne in onda il 23 gennaio è avvenuta la scelta di Cristian. Il tronista era arrivato a una situazione complicata nel suo percorso con le corteggiatrice praticamente esasperate. Dopo quindi l’addio di Virginia, lui ha pensato a lungo su chi volesse al suo fianco e ha preso una decisione.

La scelta di Cristian a Uomini e donne

Da un po’ di tempo a Uomini e donne il percorso di Cristian non è semplice. Rimasto con due corteggiatrici, Valentina e Virginia, ci sono state delle situazioni problematiche tanto che Virginia un paio di registrazioni fa ha scelto di andarsene e non è tornata nella registrazione successiva. Quindi il tronista aveva detto che se non fosse tornata avrebbe fatto le sue valutazioni perché non voleva più rincorrere nessuno.

La valutazione ovviamente era la scelta e infatti così è stato. Ma invece di vedere la scelta classica durante la puntata, il pubblico di Uomini e donne ha assistito ad altro. Cristian ha infatti fatto recapitare a Valentina un pacco dalla redazione e una macchina ad aspettare che fosse pronta. Nel pacco c’era un bell’abito elegante. Quindi la corteggiatrice è stata accompagnata presso una villa in cui il tronista aveva organizzato una cena elegante e romantica.

Valentina era convintissima che fosse semplicemente un’esterna romantica, non sapeva cosa l’aspettava. Successivamente Cristian le ha mostrato un video con i loro momenti più belli. Lei si è molto commossa ed era emozionata. Ma le sorprese non sono finite qui. Infatti si sono divisi e Valentina è stata accompagnata in un luogo in cui Cristian l’ha aspettata, cioè lo studio di Uomini e donne, totalmente vuoto e senza pubblico.

Qui tronista e corteggiatrice hanno parlato, lei era un po’ spaventata perché non sapeva cosa aspettarsi e aveva paura che non ci potesse essere un lieto fine tra loro. Poi lui è uscito dallo studio ed è partito un video con un discorso detto da lui. Cristian ha esternato tutti i sentimenti che provava e lo abbiamo visto dietro le quinte scoppiare a piangere. E quindi alla fine le ha detto che era la sua scelta.

Anche Valentina è scoppiata a piangere davvero emozionata. Così, quando lui è rientrato con un mazzo di fiori, si sono abbracciati e baciati. Ovviamente la risposta è stata sì. E sono caduti i consueti petali della scelta. Sono stati anche ospiti durante la puntata dove hanno ballato al centro dello studio con la canzone della scelta e i petali che cadevano.