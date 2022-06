1 Addio a due Cavalieri di Uomini e Donne?

Mancano ancora due mesi all’inizio delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, tuttavia già da settimane si parla della prossima edizione del dating show. Numerose infatti sono le indiscrezioni su quello che potrebbe accadere, al momento però nulla di certo giunge da parte della redazione. In questi giorni come sappiamo si mormorato del presunto addio di Gemma Galgani. Stando alle indiscrezioni infatti la storica Dama della trasmissione potrebbe far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, tuttavia al momento si tratta solo di pettegolezzi.

Nelle ultime ore come se non bastasse si sta parlando anche del ritorno e dell’addio di altri volti noti del dating show di Maria De Filippi, e naturalmente le dicerie non sono passate inosservate. Stando a quello che emerge infatti pare che ben due noti e discussi Cavalieri possano dire addio al programma. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando.

Stando a quello che svela la pagina Uominiedonneclassicoeover, sembrerebbe che sia Riccardo Guarnieri che Biagio Di Maro potrebbero non tornare a Uomini e Donne il prossimo anno. Confermata invece Ida Platano, che a settembre dovrebbe tornare a sedere nel parterre di Dame. Precisiamo però che al momento si tratta solo di dicerie, e al momento, come già precisato, non sembrerebbe esserci nulla di certo.

Ma chi ci sarà dunque all’interno del dating show il prossimo anno e chi invece dirà addio alla trasmissione? Non resta che attendere per avere notizie ufficiali. Nel mentre in queste settimane si è anche mormorato dell’arrivo sul trono di un amato ex naufrago de L’Isola dei Famosi 16, che tuttavia in queste ore pare abbia rifiutato la proposta. Andiamo a rivedere di chi stiamo parlando e quello che sarebbe accaduto.