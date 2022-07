1 Gioia per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Chi ha sempre seguito Uomini e Donne ricorderà senza dubbio Diego Daddi, che ha partecipato al dating show di Maria De Filippi anni fa nelle vesti di corteggiatore. La sua esperienza tuttavia ebbe un risvolto inaspettato. Diego infatti non terminò il percorso con la tronista che corteggiava all’epoca, ma si innamorò di Elga Enardu, e tra i due scoppiò la passione. Ancora oggi i due sono sposati, e proprio in questi giorni per Daddi è arrivata una grande soddisfazione. L’ex corteggiatore ha infatti preso il diploma a 37 anni. Grande traguardo per Diego, che ha sempre desiderato portare a termine gli studi. Tuttavia per via di un passato difficile, fino a oggi non era mai riuscito a portare a termine il percorso scolastico.

Grazie al supporto di sua moglie però stavolta Daddi ce l’ha fatta e finalmente si è diplomato. Sui social tuttavia non sono mancate le critiche. Alcune malelingue hanno infatti trovato strana la scelta dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne di terminare gli studi all’età di 37 anni. A prendere le difese di Diego così in queste ore è stata sua cognata Serena Enardu, che sui social ha fatto un duro sfogo. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Buongiorno, sono all’aeroporto e sto per andare a prendere Elga e il ragionier Daddi. (…) Diego si è diplomato, io sono fierissima di lui. In tanti mi avete scritto: “Vabbè ma cosa è il diploma dopo i diciotto, diciannove anni, ma che senso ha?”. Ma che senso ha cosa ragazzi? Ognuno si senta libero di prendersi le proprie soddisfazioni in qualunque momento. Anche a 100 anni. La vita non è uguale per tutti, mettiamocelo in testa. Se uno si diploma a 18, 19, 20 anni bene. Ma se uno vuole farlo a 80 bene lo stesso. Smettiamola di rompere i cogl** al prossimo perché non fa le cose come le abbiamo fatte noi”.

Noi naturalmente facciamo tanti complimenti a Diego per questo importante traguardo! In queste ore intanto a tornare sulla rottura con Riccardo Gismondi è stata Camilla Mangiapelo. Andiamo a rivedere le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.