Alcuni mesi fa a partecipare a Uomini e Donne è stata Maria Tona. Come senza dubbio ricorderemo l’ex Dama del Trono Over fin dal primo momento si è scontrata con Gemma Galgani, diventando in poco tempo una delle sue “nemiche”. A un tratto però Maria ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi, tornando alla sua vita di sempre. Nel mentre la Tona ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera, fondando la Tona Clinic, un’organizzazione di consulenti per la chirurgia. Più volte l’ex Dama ha ammesso senza problemi di essere ricorsa a dei ritocchi estetici, che l’hanno aiutata a sentirsi meglio con sé stessa.

In queste ore nel mentre l’ex volto di Uomini e Donne ha rilasciato il suo primo singolo musicale, Pezzi, che parla proprio della chirurgia estetica! Nel video del brano, oltre che alla stessa Maria Tona, appaiono anche i cinque figli dell’ex Dama del Trono Over. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Isa&Chia:

“Non serve che la gente sottolinei che sono rifatta, perché sono la prima a dichiarare e raccontare cosa ho fatto. […] Grazie ai miei figli che mi hanno sempre accompagnata e seguita. Sono i punti fermi della mia esistenza, loro che, in qualche modo, mi hanno restituito una spensieratezza ed una gioventù che non ho mai vissuta. Facile criticare le donne rifatte, ma io credo di avere fatto una cosa grande, eroica, mettendo al mondo i miei cinque figli. […] Amarci e sentirci belle senza avere necessariamente il consenso di qualcuno ci fa vivere meglio. Credo che ognuno di noi debba potersi sentire bene nel proprio corpo. Se qualcosa ci mette a disagio, perché non ricorrere alla chirurgia e risolvere? È come indossare abiti che ci fanno sentire belle o vestiti che mortificano la nostra figura e, soprattutto, la nostra anima”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Maria Tona per il lancio del suo primo singolo. In questi giorni intanto una delle coppie nate quest’anno a Uomini e Donne ha annunciato la rottura. Rivediamo di chi si tratta.