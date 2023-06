NEWS

Nicolò Figini | 1 Giugno 2023

Uomini e donne

Da Uomini e Donne a OnlyFans

Negli ultimi giorni, nonostante Uomini e Donne sia andato in pausa fino all’autunno, si sta parlando molto degli ex protagonisti del programma. Primi tra tutti Nicole Santinelli e Carlo Mancini. A poche settimane di distanza dalla Scelta, infatti, l’ex tronista ha deciso di lasciare il suo ex corteggiatore. In seguito ha dato una spiegazione anche più approfondita:

“Ciao a tutti. Con tanto dispiacere mi trovo costretta, andando contro i miei tempi, a fare questo comunicato. Sinceramente ieri, dopo un momento così difficile per me, neanche dopo 30 minuti che ci eravamo lasciati, io non mi sono sentita di esternare il tutto a voi.

La mia scelta deriva da particolari emozioni che ho provato in quel momento ma una volta usciti da quel programma insieme, vivendo giorno dopo giorno mi sono resa conto a malincuore che viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa“.

Oggi, però, parliamo di Uomini e Donne per quanto riguarda qualcosa di diverso. Stando a una indiscrezione lanciata da Deianira Marzano sul suo account Instagram, infatti, pare che una ex tronista abbia aperto un profilo OnlyFans. Di chi starà parlando? La lista è sicuramente molto lunga dopo vent’anni di programma.

Il rumor sulla ex tronista di Uomini e Donne

Nei prossimi giorni, ad ogni modo, dobbiamo aspettarci maggiori informazioni in merito. Noi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Secondo voi di chi potrebbe trattarsi? Fateci sapere la vostra idea con un commento. Nel mentre, non dimenticate di continuare a seguici per non perdervi tante altre news.