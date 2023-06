NEWS

Nicolò Figini | 1 Giugno 2023

Ballando con le stelle

La risposta di Milly Carlucci

Negli ultimi due anni Raimondo Todaro è stato professore di ballo ad Amici. Ha quindi deciso di lasciare la sua posizione a Ballando con le stelle, salutare Milly Carlucci e trasferirsi su Canale 5 alla ricerca di nuove esperienze e progetti. Tuttavia, stando ai nuovi rumor, quello appena trascorso potrebbe essere stato il suo ultimo anno dietro alla cattedra del talent di Maria De Filippi.

Stando alle indiscrezioni, infatti, il maestro avrebbe litigato con la conduttrice nel corso di una registrazione del Serale e questo avrebbe compromesso il ruolo di professore.

Stando a quanto riportano alcune fonti sembra che la conduttrice si sia spazientita con il maestro. Lo avrebbe accusato di essere troppo presuntuoso e di fare in continuazione dietrologie e insinuazioni. Per tale ragione Raimondo Todaro potrebbe dire addio ad Amici dopo solo due anni di permanenza. Se questo fosse vero cosa succederà? Da chi verrà sostituito?

Al momento non lo sappiamo. Tuttavia si è diffuso il rumor, allo stesso tempo del ritorno di Raimondo a Ballando con le stelle. A rispondere a tali voci ci ha pensato Milly Carlucci stessa. Quando le è stato domandato cosa ne pensasse di queste indiscrezioni ha risposto: “Mi ha fatto sorridere“. Una replica che, al momento, non dice nulla in realtà, come riportato da Super Guida TV.

Staremo a vedere che cosa accadrà prossimamente. Del resto sono ancora tante le incognite sulla prossima stagione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, infatti, deve ancora annunciare il cast, il corpo di ballo dei professionisti e i membri ufficiali della giuria. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Nel mentre continuate a seguirci per altre news.