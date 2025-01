Dopo aver saputo di non essere la scelta di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Gianmarco sul trono di Uomini e Donne

Venerdì su Canale 5 è andata in onda la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. La tronista, come abbiamo visto, ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme a Ciro Solimeno, iniziando con lui una storia d’amore. Poco prima però Martina ha dovuto parlare con Gianmarco Steri, per comunicargli la sua decisione. Non è mancata la delusione del pubblico, che in questi mesi ha fatto il tifo per il corteggiatore romano.

La stessa Tina Cipollari, che non hai mai nascosto la sua preferenza, ha etichettato Gianmarco come “la non scelta migliore di sempre”. La De Ioannon e Steri nel mentre si sono stretti in un caloroso abbraccio e si sono salutati. Tuttavia poco dopo è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole.

Maria De Filippi ha scritto un messaggio all’ex corteggiatore per dargli una notizia del tutto inaspettata. Gianmarco è infatti il nuovo tronista di Uomini e Donne e così è partita una vera ovazione. A quel punto Steri è tornato in studio e per la prima volta si è seduto sulla poltrona rossa, venendo accolto con gioia dal resto del parterre e dagli opinionisti. Gianmarco, visibilmente emozionato, ha poi aggiunto: “Non mi aspettavo la non scelta e non mi aspettavo nemmeno questa cosa di poter fare il tronista. Però sono contento”.

Gianmarco fa il suo primo ingresso in studio da tronista! Buona fortuna per questo nuovo percorso a #UominieDonne ❤️ pic.twitter.com/I7yD1nHhQ3 — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 27, 2025

Inizia dunque ufficialmente il percorso di Steri come tronista del dating show di Canale 5 e nelle prossime puntate scopriremo chi arriverà a corteggiarlo. Ma cosa accadrà stavolta? Gianmarco riuscirà a trovare finalmente la potenziale anima gemella? Non resta che attendere per scoprirlo. A lui intanto facciamo un enorme in bocca al lupo.