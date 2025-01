Puntata del Grande Fratello questa sera su Canale 5. Quali sono le anticipazioni del GF? Ecco cosa succederà nell’appuntamento del 27 gennaio.

Grande Fratello anticipazioni 27 gennaio

Nuova puntata con il Grande Fratello questa sera su Canale 5! Quali sono le anticipazioni? Ecco cosa abbiamo raccolto nel corso di questi giorni.

Il ritorno di Helena in Casa è stato avvertito da diversi coinquilini tra amici e nemici della concorrente. C’è chi non le ha risparmiato dure critiche.

Proprio la Prestes si è trovata davanti Zeudi (che è molto interessata a lei), vicina a Javier. Questa situazione ha portato le parti a un confronto. Helena ha seppellito quello che prova per Javier, ormai vuole andare avanti e non vuole essere la seconda scelta di nessuno. Ma con Zeudi? Quello che in tanti hanno trascurato sono le sue dichiarazioni del tugurio, dove ammetteva di avere un forte sentimento per lei, ma di avere necessità di tempo perché si tratta di una cosa nuova.

E proprio con Zeudi ci sono stati diversi confronti, che sembrano aver portato le due sulla stessa linea. Ma stasera capiremo meglio. In ogni caso la situazione ha fatto molto discutere nella Casa del Grande Fratello e tutti hanno espresso il loro parere.

Altra situazione che potrebbe essere affrontata sono alcuni commenti negativi, alcuni anche pesanti e sopra le righe, dei concorrenti (anche coloro che reputa amici) verso Zeudi.

Sempre al Grande Fratello si tornerà a parlare ancora di Shaila e Lorenzo, sempre più discussi come coppia. Stefania e altri inquilini sono stati molto critici nei loro confronti.

E ancora delle altre discussioni potrebbero coinvolgere anche Amanda e Luca da una parte e altri inquilini dall’altra. Luca per esempio ha avuto modo di affrontare Jessica e c’è stato un chiarimento tra loro. Per quanto riguarda Maxime, invece, vede altalenante il suo rapporto con Amanda. Se ne parlerà?

Queste e molte altre le anticipazioni della puntata di questa sera del Grande Fratello!

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

Ultim’ora del Grande Fratello, tra le news, riguarda i nuovi ingressi. Nella Casa tornerà Maria Teresa Ruta. Insieme a lei ci saranno anche Mattia Fumagalli e Federico Chimirri.

Ci sarà anche una sorpresa per Amanda. Per lei arriverà Jasmine Carrisi, sua nipote. E proprio lei oltre a riservarle parole di supporto e amore, probabilmente avrà qualcosa da dire anche a Shaila, con la quale ha avuto un botta e risposta a distanza.

Su Helena e Zeudi si dice che possano volare in Spagna al Gran Hermano come ospiti. Al loro posto Maica e Romina raggiungerebbero l’Italia. Per ora però non vi sono conferme ufficiali.

Poi ci sarà il risultato del televoto e le nuove nomination.

Anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Come ogni settimana Novella2000.it propone ai lettori il sondaggio con i concorrenti al televoto per poi dare il risultato alla puntata successiva.

Al televoto Amanda, Iago, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefania. Ma chi tra loro ha ricevuto più e meno consensi? Al primo posto come più votata abbiamo Stefania con il 26%, seguita da Iago al 24%. In seguito Lorenzo, Luca e Amanda, rispettivamente al 17%, 15% e 11%. A chiudere Shaila al 7%.

Se così fosse si tratterebbe di un’eliminazione clamorosa! Ma c’è da precisare che lei (e altri tre gieffini) hanno il bonus che permette di ritornare in gioco. Quindi se così fosse Shaila tornerebbe nuovamente dai suoi compagni.

La verità però la conosceremo solo stasera con il risultato effettivo del televoto.

Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Questa sera a che ora inizia il Grande Fratello? Il reality ha inizio alle 21:30/21:40 circa. Prima vedremo le anticipazioni e in seguito tutto quello che succederà passo passo.

Le anticipazioni del Grande Fratello: dove e quando va in onda

Il Grande Fratello quando va in onda e dove? Vi riportiamo tutte le puntate che vedremo con i vari appuntamenti:

In prima serata le puntate sono il lunedì e il giovedì su Canale 5, alle ore 21:30 .

e il su alle ore . In seguito per i daytime ricordiamo questi orari: su Canale 5 alle 10:55 e alle 13:40 . Poi anche alle 16:30 circa. Ricordiamo anche su Italia 1 alle 12:15 , così come alle 13:00 e alle 18:15 .

ricordiamo questi orari: su alle e alle . Poi anche alle circa. Ricordiamo anche su alle , così come alle e alle . Canale 5 peraltro ci regala stralci di GF durante le puntate di Mattino 5 e a Pomeriggio

peraltro ci regala stralci di durante le puntate di e a Su La5 è presente anche lo spazio del GF Daily presentato da Rebecca Staffelli, alle ore 19:10.

In diretta h24 si può seguire il Grande Fratello su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e sul sito del reality.

Conduttore e opinionisti del GF

Al Grande Fratello chi sono i conduttori e opinionisti di questa edizione? A presentare il reality è Alfonso Signorini. Per quanto riguarda le opinioniste abbiamo invece Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Inviata social del GF è Rebecca Staffelli.

Chi sono i concorrenti del GF

Ecco qui tutti i concorrenti del Grande Fratello. Ecco chi sono i protagonisti della Casa più spiata d’Italia.

Tra i concorrenti uomini: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Clayton Norcross (ELIMINATO),Emanuele Fiori, Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO). In seguito poi: Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Maxime Mbanda, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Per le donne della Casa segnaliamo la presenza di: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA),Eva Grimaldi (ELIMINATA), Federica Petagna (ELIMINATA). Ma ancora: Helena Prestes (ELIMINATA), Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi (RITIRATA), Maria Monsè (ELIMINATA), Maria Teresa Ruta, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo (RITIRATA MA TORNA IN GIOCO), Perla Maria Paravia (ELIMINATA), Shaila Gatta, Stefania Orlando, Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.

Le prossime anticipazioni sul Grande Fratello ci aspettano giovedì!