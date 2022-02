1 Ida di Uomini e Donne è stata derubata

Brutta disavventura per Ida Platano di Uomini e Donne. Solo qualche giorno fa la storica dama del Trono Over si trovava a Verona insieme a suo figlio per trascorrere dei momenti in relax, quando a un tratto è stata derubata! Un uomo le infatti rubato il telefono. Ciò nonostante Ida, accortasi immediatamente dell’accaduto, ha inseguito il ladro e l’ha costretto a farsi ridare il cellulare. Queste le sue dichiarazioni su quanto accaduto, riportate da Isa&Chia:

“Eccomi qui, buongiorno a tutti. Vi ricordate domenica? Sono stata a Verona. Io amo Verona, la adoro e vado spesso. Mi è successa una cosa molto particolare, che vi ho detto sarei stata qui a raccontarvi. Insomma, mio figlio si è spaventato. Ho cercato dopo un pochino di calmarlo. Perché stavamo passeggiando e mi hanno rubato il telefono. Non so come ho fatto mi sono accorta guardando dall’altra parte e mi son detta: “Ma cosa fa quello con il mio telefono in mano?” la racconto veloce. Gli ho dato qualche cazzotto. Lui l’aveva passato al suo amico, il telefono ormai ce l’aveva un altro. Ma che dirvi, l’ho recuperato. E sono contenta di averlo recuperato”.

E ancora Ida Platano di Uomini e Donne ha aggiunto:

“Ho cominciato a dirgliene di tutti i colori, però il mio telefono è qua con me. Conclusione: Samu mi ha detto che ha una mamma fortissima. È la prima volta che mi succede una cosa del genere. Ho avuto una reazione così forte perché qualcuno aveva rubato qualcosa di mio. Quando ce vo’ ce vo’. Volevo aggiungere al discorso di prima, che ci sono state due donne che ci hanno aiutato tantissimo, soprattutto nel tranquillizzare Samu. E che gli uomini invece non si sono smossi per niente”.

Nonostante la brutta disavventura, tutto è finito bene per Ida Platano. Nel mentre solo pochi giorni fa una neo coppia nata a Uomini e Donne ha manifestato la voglia di sposarsi e di avere figli. Andiamo a rivedere di chi si tratta.