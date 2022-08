Nella giornata di oggi, 30 agosto 2022, sono iniziate le registrazioni della prossima edizione di Uomini e Donne. In questa speciale occasione sono state rivelate le prime due troniste. Stiamo parlando di Lavinia e Federica (ex corteggiatrice di Matteo Ranieri). Sul sito Witty TV possiamo già trovare i loro video di presentazione. Ma partiamo con ordine e vediamone una alla volta. Cominciamo con il conoscere Lavinia.

Si presenta subito come una ragazza studiosa e seria. Di sé dice:

“Ho 26 anni, sono nata a Roma. Studio Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Mi mancano sei esami alla laurea. Ora sto preparando gli esami di Spagnolo e Organizzazione e Contabilità dell’Amministrazione dei Servizi Pubblici. Speriamo vadano bene.

Vivo qui con la mia famiglia. Mio papà è un avvocato, mia mamma è un’imprenditrice e mia sorella una ingegnere. Con mia madre siamo legatissime, siamo una cosa sola e le assomiglio tanto. Con mia sorella ci vogliamo bene anche se litighiamo spesso. Papà è giovanile e all’antica. I miei genitori non ci hanno mai fatto mancare nulla e ci hanno un po’ viziate. Sono grata a loro perché hanno tenuto sempre alla nostra educazione“.

Lavinia, la nuova tronista di Uomini e Donne, nel video su Witty TV poi afferma di essere ansiosa, complicata ed esigente. In amore ha sofferto molto, ma dà tutto se si lega a una persona:

Mi basta poco per capire se un uomo può piacermi o meno. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta. Un uomo per conquistarmi deve essere paziente e tenace. Non deve farmi annoiare perché tendo a stancarmi facilmente Mi piacciono i sportivi, ma non faccio spesso il primo passo. Sono all’antica, l’uomo deve fare l’uomo. Voglio viere qualcosa di bello e provare emozioni forti. Prometto che sarà me stessa e ci metterò il cuore.