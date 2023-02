NEWS

Andrea Sanna | 19 Febbraio 2023

Uomini e donne

Luca Daffrè tronista a Uomini e Donne

Grande ritorno a Uomini e Donne per un volto piuttosto conosciuto comparso alcuni anni fa nella trasmissione: Luca Daffrè. Ebbene oggi i canali ufficiali del programma hanno finalmente presentato lui come nuovo tronista.

“L’ultima volta che sono stato in questo studio è stato quattro anni fa. Anche se in quell’occasione non ho trovato l’amore non ho mai smesso di crederci”, così si apre la presentazione del nuovo tronista di Uomini e Donne. Protagonista che, come dicevamo conosciamo molto bene, dato che si tratta appunto di Luca Daffrè.

Oggi il deejay trentino ha 29 anni e oltre a lavorare con la musica è laureato in Scienze motorie e dunque lavora anche con il fitness. Ama molto lo sport, come mostrato anche dai suoi social. Nella clip Luca Daffrè ha raccontato che, rispetto al suo passato a Uomini e Donne, si dice meno timido: “Ho imparato a non tenermi più niente dentro e dire quel che penso”. Si definisce testardo e ambizioso: “Finché non mi riesce un qualcosa nel migliore dei modi io non mollo”.

Tornando sulla sua vita privata il nuovo tronista di Uomini e Donne ha raccontato di essersi trasferito a Milano 5 anni fa e di essersi tolto qualche soddisfazione, come comprarsi la sua prima casa. Di sé dice anche di essere un bravo casalingo, in grado di svolgere al meglio le faccende domestiche.

Il video lo vediamo proseguire con Luca Daffrè che parla poi della sua famiglia: “Devo veramente tanto alla mia famiglia e dai valori che mi hanno trasmesso. Non smetterò mai di ringraziarli. Abbiamo passato momenti difficili con mia mamma. Lei è una persona un po’ più fragile che ha tanto bisogno della mia presenza come io della sua nella vita di tutti i giorni”.

Soffermandosi poi sulla ragazza ideale, il tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di cercare una donna con dei valori e obiettivi nella vita. Vorrebbe al suo fianco una persona che non sia superficiale o basi tutto sull’apparenza: Mi piacciono le ragazze determinate e con carattere. Non mi piacciono quelle che se la credono o strafottenti. Non amo le ragazze gelose, perché più mi opprimi, più io scappo.

Spera a Uomini e Donne di trovare l’amore e non tornare a casa single!