NEWS

Andrea Sanna | 19 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il bacio tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è sempre stato caratterizzato da alti e bassi. Nel momento in cui, infatti, sembravano trovare un punto d’incontro c’era sempre qualcosa a tenerli lontani. Ultimamente però il veneto e la venezuelana pare abbiano superato qualsiasi tipo di avversità e sembrano più uniti che mai.

I fan di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sperano che questo legame possa finalmente decollare e diventare davvero qualcosa di importante. Sul web, infatti, da tempo ormai circola l’hashtag di coppia dedicato agli #Oriele (questo il nome della ship). Ma tempo al tempo. Daniele per quanto preso non sembra voler affrettare le cose.

Se sotto le coperte si sono spesso trovati, come mostrato da varie clip, si attendeva il bacio alla luce del sole. Per San Valentino davanti alle telecamere c’è stato qualche timido bacio rubato, a seguire con il passare dei giorni Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano essersi resi conto di non volersi più nascondere.

Questo video sottostante risale a due giorni fa e vediamo per l’appunto Daniele mettere spalle al muro Oriana e baciarla…

Daniele: “Ti incantono qua” E PARTE IL LIMONE CONTRO IL MURO VI PREGO 🔥 #oriele pic.twitter.com/bBFNrgMy33 — sisonokevin (@_soleilandia_) February 17, 2023

Dopo quanto accaduto qualche giorno fa, oggi ci sono stati altri scambi di tenerezze tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Dopo un bacio a tavola, i due si sono ritagliati un momento tutto per loro sui divanetti presenti vicino al biliardo. Come vediamo dal video qui sotto, non sono proprio riusciti a trattenersi. Dunque si pensa che da ora in poi non ci saranno più barriere tra loro…

Vedremo quindi come si evolverà il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli e cosa succederà durante la puntata di domani del Grande Fratello Vip 7. Sicuramente l’argomento sarà affrontato con i diretti interessati.

Continuate a seguirci con altre news.