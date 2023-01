Uomini e donne, Maria sbotta contro gli uomini del parterre: “Che problemi avete?”

NEWS

Debora Parigi | 19 Gennaio 2023

Uomini e donne

A Uomini e donne Maria De Filippi si arrabbia con una parte del parterre maschile

Nuova puntata di Uomini e donne e nuove polemiche al centro studio. Questo pomeriggio è andata in onda l’ultima parte della registrazione avvenuta il 29 dicembre (l’ultima del 2022). E non sono mancate le discussioni sia al Trono Classico che al Trono Over. E a proposito dell’Over, Maria De Filippi si è arrabbiata molto con una parte degli uomini appartenenti al parterre.

Tutto è partito con Alessandro seduto al centro dello studio e quattro signore sedute di fronte a lui: Gemma, Pamela, Cristina e Desdemona. Le sue uscite con quattro donne anagraficamente diverse hanno fatto molto discutere. E in tanti hanno considerato il cavaliere falso. Prima lo ha detto Armando Incarnato e successivamente un altro Alessandro, geloso perché sta frequentando Desdemona.

Proprio l’intervento del secondo Alessandro ha fatto scattare Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e donne ha sbottato con lui e anche altri uomini del parterre che hanno fatto critiche. Ha infatti esordito con un “Ma che problemi avete?”. E si è arrabbiata perché stanno sminuendo un altro uomo perché ha molte donne davanti e interessate a lui. Ha anche fatto notare che spesso nel parterre maschile vengono fatti interventi irrispettosi. E in tutta la puntata il solo intervento critico fatto con rispetto è stato quello di Alessio.

La De Filippi ha quindi criticato molto questi atteggiamenti che hanno alcuni uomini del parterre. Escono con tante donne contemporaneamente, ma quando le donne fanno lo stesso, allora si arrabbiano e aggrediscono. Insomma la conduttrice ha veramente sbottato trovando l’applauso del pubblico.

La discussione è durata a lungo e potete rivederla tutta QUI sul sito di Witty TV.