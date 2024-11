Dalle anticipazioni di Uomini e donne della registrazione avvenuta il 18 novembre veniamo a sapere di una segnalazione nei confronti di Barbara De Santi. Niente che riguardi baci rubati o altro, bensì un’email dell’hotel in cui lei alloggia ogni volta che è a Roma per il programma e che non vuole più ospitarla. Ecco cosa è successo.

Barbara De Santi rifiutata da un hotel di Uomini e donne

Ieri, lunedì 18 novembre, c’è stata una nuova registrazione di Uomini e donne. Le anticipazioni, che sono state rese note grazie a Lorenzo Pugnaloni, riportano una curiosità davvero sorprendente e che probabilmente non era mai successa nella storia del programma di Maria De Filippi.

In pratica nel corso della puntata è uscita una segnalazione su Barbara De Santi. Non si tratta di qualcosa inerente una relazione o un prendere in giro la trasmissione o qualche cavaliere (come è accaduto più volte negli anni). Questa segnalazione è più che altro una comunicazione e proviene da uno degli hotel in cui i protagonisti del dating show alloggiano quando devono registrare la puntata o subito dopo la registrazione.

Uno di questi hotel, quello in cui Barbara De Santi è solita alloggiare, ha mandato un’email alla redazione di Uomini e donne. E ha richiesto di non ospitarla più nella loro struttura perché si comporta da “indisponente”. La notizia ha suscitato scalpore in studio tra i presenti e la stessa Barbara non è stata certo in silenzio.

Dalle anticipazioni di Uomini e donne, infatti, si viene a sapere che la dama ha iniziato a fare una serie di scenate e a lamentarsi molto per questa email. Ovviamente si è difesa da ogni accusa, ma vedremo meglio nel dettaglio quando la puntata andrà in onda cosa è successo.