Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Maggio 2024

Uomini e donne

Mario, dopo il confronto in TV a Uomini e Donne, è tornato a Brescia per parlare con Ida

Forse non lo sapevate ma Mario ha rivisto Ida Platano dopo l’ultimo confronto avuto in diretta TV a Uomini e Donne. Ecco tutto quello che è successo.

Mario incontra Ida dopo Uomini e Donne

Nella giornata di ieri Ida Platano e il corteggiatore Mario hanno avuto un confronto nello studio di Uomini e Donne. In precedenza la tronista lo aveva mandato via a causa della mancanza di fiducia nei suoi confronti, ma poi è tornato per tentare di risolvere le incomprensioni. Peccato però che Ida non ha voluto sentire ragioni e gli ha negato qualsiasi possibilità nel tornare a riprendere da dove avevano lasciato.

Forse non lo sapete ma Mario è tornato ancora una volta a Brescia, come aveva già fatto qualche tempo prima accompagnato dalla produzione, per tentare un nuovo approccio con Ida Platano. Questa volta, come ha raccontato lui stesso nel corso di un’intervista Instagram con Opinionista Social, è andato senza telecamere. Alle 8:00 del mattino ha fatto il suo arrivo in città e ha atteso l’apertura del salone di bellezza in cui lavora la tronista.

Di lei però non ‘era alcuna traccia e per tale ragione ha chiesto alla sua aiutante di chiamarla. Nel giro di poco tempo Ida è arrivata sul posto trovandosi davanti il corteggiatore con delle sfogliatelle tra le mani. Hanno parlato per circa un’ora e alla fine la Platano ha ribadito ancora una volta di non voler dargli un’altra possibilità, esattamente come già affermato a Uomini e Donne.

Insomma, Ida Platano ha scelto di chiudere per sempre con Mario e di non rivederlo mai più. Adesso non è chiaro se rivedremo uno dei due nel dating show un’altra volta in qualche veste diversa. Potrebbe essere che al corteggiatore possa venire offerto di tornare come Cavaliere, ma non sappiamo ciò che accadrà. Lo scopriremo soltanto il prossimo autunno.