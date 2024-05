Spettacolo

Vincenzo Chianese | 23 Maggio 2024

Uomini e donne

Oggi pomeriggio è andata in onda la scelta di Daniele a Uomini e Donne. Prima di arrivare in studio però il tronista ha ricevuto un dolce regalo da Gemma Galgani.

Il regalo di Gemma per il tronista di Uomini e Donne

Manca una sola puntata alla fine di questa edizione di Uomini e Donne tuttavia le emozioni non sono ancora terminate. Proprio oggi infatti è andata in onda la scelta di Daniele Paudice, che ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi in compagnia di Gaia, iniziando con la sua corteggiatrice una storia d’amore. Poco prima di arrivare in studio però per il tronista c’è stata un’inaspettata sorpresa. Gemma Galgani ha infatti voluto inviare un regalo a Daniele che ha commosso il pubblico. La Dama ha così scritto una lettera a Paudice, nella quale ha affermato:

“Il motivo per cui mi sono subita sentita vicina a te è anche per l’amore incondizionato che proviamo per gli animali. Visto che il tuo cuore sarà già stracolmo d’amore per la tua scelta io ho voluto pensare a Diego, il tuo meraviglioso cagnolone. Non mi resta che augurarvi buon divertimento insieme. Con affetto e simpatia, Gemma”.

A quel punto Daniele ha aperto il regalo ricevuto da Gemma: una busta di popcorn e un disco per permettere al tronista di Uomini e Donne di giocare con il suo amico a quattro zampe. Dopo questa bellissima sorpresa, Paudice è arrivato in studio e dopo aver incontrato sia Marika che Gaia ha fatto la sua scelta, ricaduta proprio su quest’ultima.

I due hanno così lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi, dando il via alla loro relazione. A questa coppia dunque facciamo un enorme in bocca al lupo. Domani nel mentre su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione e come al solito ne vedremo di belle.