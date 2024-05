NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2024

Uomini e donne

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in queste ore, sembrerebbe che dopo la fine dell’edizione di Uomini e Donne ci sarebbe un riavvicinamento in corso tra Ida Platano e Mario Cusitore.

Ida e Mario dopo Uomini e Donne

Quest’anno protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne è stata Ida Platano. Per la prima volta infatti l’ex Dama si è messa alla prova con questa nuova esperienza e ha cercato la potenziale anima gemella. Le cose tuttavia non sono andate come sperato e in particolare a far discutere per mesi il pubblico è stata la conoscenza con Mario Cusitore. A seguito di ripetute segnalazioni sul suo corteggiatore però la tronista ha deciso, dopo la confessione, di eliminarlo. A quel punto Ida, rimasta senza pretendenti, ha abbandonato il trono, lasciando così da sola il dating show di Maria De Filippi.

Solo qualche giorno fa però, in occasione dell’ultima puntata di questa edizione, c’è stato un nuovo confronto in studio tra la Platano e Cusitore, durante il quale quest’ultimo ha provato più volte a giustificarsi e a dare la sua versione dei fatti. Ida tuttavia, irremovibile, ha deciso di chiudere una volta per tutte, mettendo un apparente punto alla conoscenza. Adesso però arrivano nuovi retroscena che stanno già facendo discutere.

Stando a quanto riporta Deianira Marzano, pare che dopo la fine di Uomini e Donne ci sia un riavvicinamento in corso tra Ida e Mario. L’esperta di gossip ha infatti ricevuto una segnalazione nella quale si legge che l’ex corteggiatore si sarebbe dichiarato ancora innamorato della Platano e starebbe facendo di tutto per riconquistarla.

Attualmente dunque non sappiamo cosa stia accadendo tra i due, ma senza dubbio nei prossimi giorni ne sapremo di più in merito. Che la Platano sia disposta a voltare pagina e a perdonare una volta per tutte Cusitore? Non resta che attendere per scoprirlo.