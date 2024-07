Dopo il ricovero in ospedale, Fedez è tornato a Villa Matilda insieme ai figli Leone e Vittoria: le dolci foto postate sui social

In queste ore Fedez ha condiviso sui suoi profili social una carrellata di foto insieme ai figli Leone e Vittoria da Villa Matilda, la meraviglia abitazione che lo scorso anno il rapper aveva acquistato insieme all’ormai ex moglie Chiara Ferragni.

Il tenero post condiviso da Fedez

Sappiamo bene che gli ultimi giorni non sono stati semplici per Fedez. Il rapper infatti con un post sui suoi profili ha annunciato di essere stato nuovamente ricoverato in ospedale a causa di una emorragia interna. Tuttavia grazie al pronto intervento dei medici il cantante a oggi sta bene e sta recuperando le energie. Federico qualche ora dopo il ricovero è stato dimesso dall’ospedale e ha fatto ritorno a casa, dove ad attenderlo c’erano Leone e Vittoria. Proprio la piccola ha fatto un tenero regalo al padre che ha commosso tutto il web.

In queste ultime ore intanto il rapper ha postato sui social una carrellata di immagini insieme ai figli e al cane Silvio da Villa Matilda, la bellissima abitazione sul Lago di Como acquistata lo scorso anno insieme all’ex moglie Chiara Ferragni. Il cantante come se non bastasse ha aggiunto: “Il tempo lenisce”.

Nel mentre Fedez è stato anche travolto dalla polemica a seguito del ricovero in ospedale. Alcuni leoni da tastiera hanno infatti accusato il rapper di fare abuso di alcol e droghe. A quel punto a intervenire è stato il medico che ha assistito il cantante, che ha fatto chiarezza sulla situazione e ha affermato:

“Fedez adesso sta bene. E per favore, basta attaccarlo. Nel suo caso, lo dico con certezza perché lo conosco, i sanguinamenti di cui ogni tanto soffre non sono affatto dovuti all’abuso di sostanze come alcol o droga. Mi sento assolutamente di escluderlo. […] Qualche giorno di tranquillità e Fedez potrà riprendere serenamente la sua attività lavorativa”.