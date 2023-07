NEWS

Nicolò Figini | 2 Luglio 2023

La maratona di Uomini e Donne

A partire da settembre comincerà una nuova edizione Uomini e Donne. Al momento sappiamo soltanto che ovviamente tornerà Maria De Filippi e con lei anche i suoi opinionisti. Stiamo parlando di Tinì, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Al momento non abbiamo idea di chi sarà scelto come Tronista, anche se la Cipollari ha ben chiaro chi non vorrebbe rivedere. Ovvero nessuno di quelli menzionati qui sotto.

In un post stato chiesto sul web quali ex corteggiatori, appunto, il pubblico vorrebbe vedere sul Trono a partire dal mese di settembre. Nella foto pubblicata erano presenti Carlo e Andrea, che hanno sceso le scale per Nicole, ma anche Alessandra (arrivata nel dating show per Luca Daffrè), Alessio Campoli (che ha provato a conquistare Lavinia Mauro) e, infine, Alice e Carola (entrambe approdate nello show per Federico Nicotera).

Mentre attendiamo di scoprire che cosa ci riserverò il futuro, quindi, Mediaset Extra fa un regalo ha tutti i fan del dating show mandando in onda una maratona di Uomini e Donne. Questa ha avuto inizio alle 7:30 del mattino e andrà avanti fino alle 17:45. Per un totale di ben sette puntate.

Se controlliamo la guida TV di Mediaset, inoltre, scopriamo che questo evento si ripeterà anche la prossima domenica. Verosimilmente, quindi, andrà avanti così fino a esaurimento puntate della precedente edizione. Vi terremo aggiornati su quello che accadrà.

