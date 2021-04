1 Lutto a Uomini e Donne

Nuovo lutto a Uomini e Donne. Solo qualche giorno fa come ricorderemo avevamo appreso della scomparsa di Fabio Donato Saccu, ex protagonista del dating show di Maria De Filippi. Qualche ora fa come se non bastasse abbiamo anche scoperto della morte di un’altra ex Dama del Trono Over. Parliamo di Erica Hauser, venuta a mancare a soli 45 anni. L’ex modella, come i fan storici della trasmissione ricorderanno, aveva preso parte al programma diversi anni fa, lasciandolo nel 2013 insieme ad Ivano Rotoli. Tuttavia la loro relazione durò solo una manciata di mesi, fino a quando entrambi non decisero di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore.

La notizia della morte di Erica è giunta dai familiari dell’ex Dama, che sui social hanno condiviso l’accaduto. La Hauser, dalle prime informazioni che giungono, sarebbe venuta a mancare nel sonno nella notte tra il 4 e il 5 aprile. Tuttavia ad oggi non sono ancora ben chiare le cause della morte.

Come svelato dalla stessa famiglia sui social, i funerali dell’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne saranno celebrati mercoledì 7 aprile alle ore 11 nella chiesa di San Gioacchino, a Roma. Solo qualche giorno fa Erica Hauser, nonostante da anni fosse lontana dal piccolo schermo, aveva condiviso un ultimo video su Facebook, il cui profilo era seguito anche dai numerosi fan.

Noi di Novella2000.it ci uniamo al dolore della famiglia di Erica e inviamo loro un forte e caloroso abbraccio.