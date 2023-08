NEWS

Andrea Sanna | 20 Agosto 2023

Uomini e donne

Perché è finita per la coppia di Uomini e Donne

Le indiscrezioni sulle coppie nate a Uomini e Donne sono quotidiane. Anche per quelle che hanno deciso di dirsi addio e questo gossip riguarda proprio la seguente categoria. Pare infatti che per due di loro sarebbe finita per un motivo che ha davvero dell’incredibile.

Non sono riportati i nomi, ma l’unica cosa che sappiamo è che la relazione in questione sarebbe durata davvero poco, appena due giorni. A raccontare il fatto, in forma del tutto anonima, sarebbe stata la diretta interessata a Deianira Marzano. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha fatto sapere l’accaduto, andando a spiegare in maniera piuttosto dettagliata cosa ha portato alla rottura.

L’indiscrezione, riportata dall’influencer, non porta con sé nomi e cognomi, ma solo quanto segue: “GOSSIP – La situazione è questa storia vera al 100%, raccontata dalla protagonista. Una coppia di Uomini e Donne è durata due giorni, perché a detta di lei, costui nella camera di hotel ha fatto la ca***a e RUMORI vari mentre EVACUAVA. Il tutto con la porta aperta. A parte che ha perfettamente ragione perché sono cose che io non tollero neanche quando le coppie stanno insieme da 10 anni, figurati due giorni. Mi sono molto ricreduta su di lei”, si legge su Instagram.

Instagram Stories su Uomini e Donne – Deianira Marzano

Non sappiamo quindi di chi si potrebbe trattare, ma le cause che hanno portato a tale rottura sono assurdi. Sul web intanto non mancano le ipotesi. Cosa certa sembra essere che dovrebbe trattarsi di una coppia delle edizioni più recenti, anche se non conosciamo i nomi dei protagonisti dell’accaduto.

Come dicevamo gli utenti e fan di Uomini e Donne si sono davvero scatenati e vorrebbero sapere di più su questo pettegolezzo. Vedremo se emergeranno ulteriori dettagli della faccenda. Seguiteci intanto per altre news!