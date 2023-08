NEWS

Andrea Sanna | 20 Agosto 2023

Anticipate le registrazioni di Uomini e Donne

L’11 settembre su Canale 5 torna Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi presenterà i suoi nuovi tronisti e conosceremo così le storie di ognuno di loro. Nell’attesa di capire cosa succederà su LorenzoPugnaloni.it leggiamo che le registrazioni potrebbero essere anticipate.

Secondo quanto si apprende infatti pare che già dalla prossima settimana si potranno conoscere le prime notizie sull’amato dating show. Come si legge dallo screen sotto, infatti, è probabile che le registrazioni di Uomini e Donne possano tenersi il 24 o 25 agosto o il 25 e 26 agosto. Ancora è da definire. Quindi se così fosse ci sarà un leggero anticipo di qualche giorno.

Storia Instagram di Lorenzo Pugnaloni su Uomini e Donne

Queste sono le uniche notizie che abbiamo al momento e sono attesi aggiornamenti più avanti su Uomini e Donne. La news però incuriosisce i fan che non vedono l’ora di poter finalmente conoscere chi si siederà sul trono, viste le tante indiscrezioni delle scorse settimane. Ci saranno ritorni o si tratterà di persone non conosciute nel mondo della TV? Presto scopriremo anche questo.

Come dicevamo in precedenza, scopriremo presto chi saranno i protagonisti di questa nuova edizione del programma televisivo. Certa pare sia la presenza di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì come opinionisti. Smentita invece la possibilità di vedere Ida Platano, ex dama, in questo ruolo.

Altra news su Uomini e Donne riguarda invece la presunta esclusione di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri dal ruolo di cavalieri del Trono Over. Ebbene il rumor non sembra trovare conferme. Oltre a LorenzoPugnaloni.it anche lo stesso Armando ci ha tenuto a dire la sua, smentendo tutti i pettegolezzi sul suo conto, compreso questo.

Uomini e Donne è pronto a fare ritorno su Canale 5. Manca sempre meno!