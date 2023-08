NEWS

Le parole di Cristina Plevani sul Grande Fratello

A “Non succederà più” su Radio Radio nel programma di Giada Di Miceli, è tornata a parlare Cristina Plevani. L’ex storia vincitrice della prima edizione del Grande Fratello si è spesso esposta sul reality show.

Dopo essersi espressa sulle scelte di Pier Silvio Berlusconi, dal cambio di opinionista alle nuove regole da seguire, Cristina Plevani crede che dopo 23 anni sia ora di chiudere. Secondo lei infatti non avrebbe più senso mandare in onda la trasmissione, anche se comprende le ragioni che spingono l’azienda a riproporlo:

“(…) Però a me sinceramente dopo 23 anni ha stancato. Sì lo chiuderei questo programma. Io lo avrei chiuso già anni fa. Perché portare avanti un programma che di Grande Fratello… cioè cambierei il nome ecco. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome”.

A detta sua il longevo reality show avrebbe perso il suo appeal, per una serie di ragioni: dagli sponsor che di tanto in tanto fanno doni ai concorrenti all’avere tutto a disposizione. Così Cristina Plevani ha fatto il paragone con il suo Grande Fratello. Nel corso della prima edizione, infatti, non c’era acqua calda se non al mattino per lavarsi e non c’erano lavatrici. Così come le prove settimanali per guadagnare il cibo e trascorrere in maniera diversa le giornate. La vincitrice ricorda anche quanto loro fossero davvero isolati dal mondo esterno.

Altra cosa che non comprende Cristina Plevani è queste continue liti all’interno del programma solo per attirare l’attenzione del pubblico. Un atteggiamento che a lungo andare l’avrebbe stufata: “Non mi piace guardare un programma così. Ora il Grande Fratello è una vacanza, sei pagato. Ovvio che non dicono di no. Sono furbi. Cambierei anche il nome perché non è più Grande Fratello”.

Un’ultima cosa che non condivide Cristina Plevani è l’accanimento e la cattiveria che crea sui social il Grande Fratello: “Si divertono a insultarti. Io di questo non avrei voglia”.