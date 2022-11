NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Novembre 2022

Matteo Ranieri rompe il silenzio

Durante il percorso a Uomini e Donne, è nata una bellissima amicizia tra Matteo Ranieri e Luca Salatino. I due ex tronisti infatti hanno condiviso la casa a Roma dove hanno vissuto durante i mesi in cui sedevano sulla poltrona rossa, stringendo un forte legame. Anche dopo la fine dell’esperienza all’interno del dating show, Matteo e Luca hanno iniziato a frequentarsi assiduamente, mostrandosi spesso sui social insieme. A un tratto però le cose sono cambiate e Ranieri e Salatino si sono allontanati, destando sospetti nel web. A quel punto si è parlato di una presunta lite tra i due ex tronisti, che tuttavia non sono mai intervenuti per dire la loro. Adesso però a rompere il silenzio per la prima volta è proprio Matteo, che nel corso di una lunga intervista per MondoTv24 ha parlato della lite con Luca, confermandola. Queste le sue dichiarazioni:

“L’amicizia con Luca non è finita, ci sono legami che non si possono spezzare. Abbiamo litigato questa estate? Sì, abbiamo discusso per motivi nostri, ma ci siamo sentiti qualche giorno prima che entrasse nella casa del Grande Fratello. Luca è una persona particolare, lui mi diceva sempre: “Ahó, io so strano lo sai Mattè”. È davvero strano, ma è una brava persona. Sono sicuro che sconfiggerà ogni paura, ogni demone, come ha sempre fatto. Mi manca molto. Guardo spesso i nostri video e le nostre foto di quando stavamo in casa a Roma. Lo penso sempre e il fatto che io non mi sia mai esposto sui social verso di lui è stato solo per rispetto, per evitare di mettermi in mezzo al suo percorso. Ci siamo detti che avremmo parlato quando sarebbe uscito dalla casa e così sarà. Lo sto aspettando”.

Ma non solo. Matteo Ranieri infatti ha anche commentato il percorso di Luca Salatino al Grande Fratello Vip 7, e in merito ha affermato:

“Per quanto riguarda il suo percorso, il mio cuore lo vuole vincitore, ma onestamente il percorso penso non riesca a reggerlo così, lo vedo molto, troppo sofferente”.