1 Le anticipazioni di Uomini e Donne

Come si legge sulla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver e su Il Vicolo delle News, ci sono importanti novità dalle anticipazioni di Uomini e Donne. Notizie che riguardano principalmente il futuro di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. E tenetevi forte, perché l’ennesimo ritorno di fiamma per la coppia sembra essere sempre più vicino. Ma partiamo per ordine e cerchiamo di capire meglio cosa è accaduto durante le registrazioni della trasmissione.

L’appuntamento, che vedremo in onda su Canale 5 nei prossimi giorni, si è aperto con Riccardo, Gloria e Fabio a centro studio. Guarnieri poco dopo la puntata scorsa si è intrattenuto con Gloria, chiedendole di poter uscire insieme per un aperitivo. Il Cavaliere ha manifestato l’esigenza di dover parlare con lei, la quale però ha rifiutato.

In studio Riccardo di Uomini e Donne ha ammesso di provare ancora dell’interesse nei confronti della dama, ma quest’ultima gli ha rifilato l’ennesimo due di picche, specificando poi di volere solo esclusivamente conoscere Fabio. E proprio in questo momento è subentrata Ida. La Platano ha manifestato nervosismo e dispiacere perché sembrerebbe che il suo ex Riccardo non le rivolga più nemmeno un saluto. Lui si è giustificato dicendo che non lo fa poiché non vuole ci sia alcun fraintendimento. Questo li porta così all’ennesima litigata.

Successivamente si è passati all’esterna di Uomini e Donne tra Veronica e Andrea. Tra loro c’è stato un bacio. Nella clip come sottofondo musicale è stato scelta la canzone Fai Rumore di Diodato. Poco dopo si è visto Riccardo in lacrime lasciare lo studio. Ida a quel punto ha deciso di andare da lui nel dietro le quinte. Cosa è accaduto dopo? Scopriamolo insieme…