Uomini e donne, Roberta e Nicole litigano ancora: “Gatta moscia”, “Ci vediamo fuori”

Debora Parigi | 6 Aprile 2023

Uomini e donne

Discussione accesa a Uomini e donne tra Roberta e Nicole

Poco dopo l’arrivo a Uomini e donne di Nicole come tronista, ci siamo accorti che non va proprio d’accordo con Roberta. Tutto è partito da quando la dama ha espresso il suo interesse verso Andrea, uno dei corteggiatori. Da lì, un commento della tronista ha fatto partire la discussione tra le due donne. E molto spesso i battibecchi tra loro avvengono.

Proprio nella puntata di oggi del programma di Maria De Filippi è scoppiato l’ennesimo litigio tra le due. Il motivo è stato un commento di Gianni riguardante uno scambio di sguardi e probabilmente parole a microfono spento tra Nicole e Andrea. A quel punto ha chiesto la parola Roberta che è partita attaccando i coreteggiatori, dicendo che sono dei sottoni. Li ha trovati inoltre finti nel loro modo di corteggiare e ha anche detto che si danno sempre andare bene tutto.

“Non ho mai visto dei corteggiatori così sottoni” #UominieDonne pic.twitter.com/h90cLW5xof — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 6, 2023

Poi è partita la discussione con Nicole in cui sono volate anche parole grosse, offensive. La dama ha dato alla tronista della “gatta moscia” e ha usato altre parole che non abbiamo sentito perché nel montaggio sono state oscurate. Nicole ha risposto in maniera sempre molto pacata, come suo solito. E questo fa sempre molto imbestialire Roberta. La tronista ha replicato facendole notare che è 5 anni che è lì e ancora non ha trovato l’amore, quindi dovrebbe farsi delle domande.

Roberta vs Nicole: voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/gnbmLchOVl — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 6, 2023

Sul fatto che Roberta non sopporti il suo non avere reazioni spontanee e forti, Nicole ha risposto che semplicemente non vuole fare la pazza senza motivo, soprattutto in uno studio televisivo. Infatti ad un certo punto le ha detto: “Se vuoi ci vediamo fuori e ti spiego delle cose”. La lite è comunque durata per un bel po’ durante la puntata di Uomini e donne. E hanno preso parola anche i corteggiatori per difedersi dai commenti di Roberta.

Tutta la puntata può essere rivista su Witty TV.