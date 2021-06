1 Una coppia di Uomini e Donne si è lasciata

Se in queste ore ad attirare l’attenzione sono Jessica Antonini e Davide Lorusso del Trono Classico di Uomini e Donne, anche per quanto riguarda il Trono Over non sembrano mancare le notizie. Ci soffermeremo infatti su una delle coppie formate nel corso dell’ultima stagione del dating show di Canale 5.

Come rivelato tra le colonne del magazine di Uomini e Donne, riportato anche da Isa & Chia, Sara Zilli e il cavaliere Mauro hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. Una rottura annunciata proprio dall’ex dama sulla rivista. Il suo percorso all’interno della trasmissione ha vissuto diversi alti e bassi prima con Biagio Di Maro. I due avevano iniziato a frequentarsi e il tutto è andato avanti per alcune settimane, poi sono subentrate le liti che hanno bruscamente stoppato la loro relazione.

Dopo questo episodio Sara Zilli del Trono Over di Uomini e Donne non si è data per vinta, specie quando a scendere le scale è stato Mauro. Il cavaliere ha raccontato di essere arrivato in trasmissione solo e unicamente per corteggiarla. Lusingata dalle sue parole, Sara ha così intrapreso questo nuovo percorso insieme a Mauro. Ci eravamo lasciati, tra le altre cose, con loro che raccontavano felici come tutto procedesse a meraviglia.

Ma c’è un ma. Dopo poche settimane dalla fine di Uomini e Donne anche la relazione tra Sara Zilli e il cavaliere Mauro è giunta al capolinea. Ma quali saranno i motivi di questa rottura? A spiegarlo è stata proprio lei al magazine. Continua…