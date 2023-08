NEWS

Andrea Sanna | 28 Agosto 2023

Uomini e donne

In studio a Uomini e Donne, come riferito dalle anticipazioni, si è verificato un acceso scontro tra Tina ed Elio

La nuova edizione di Uomini e Donne si apre esattamente com’era terminata: con un acceso scontro tra Elio Servo e Tina Cipollari. Il cavaliere e l’opinionista non sono mai andati granché d’accordo e in passato hanno avuto diverse divergenze, che si sono ripresentate ancora una volta con il ritorno in studio.

A fornirci qualche dettaglio in più sono le anticipazioni di Uomini e Donne emerse grazie a Isa & Chia e LorenzoPugnaloni.it. Pare infatti che i due abbiano continuato a battibeccare animatamente. La discussione pare sia nata perché Elio Servo ha salutato Tina Cipollari, la quale però non avrebbe contraccambiato. Motivo di questo astio risale alla scorsa registrazione in cui il cavaliere non aveva dato troppe attenzioni all’opinionista, ignorandola.

Da quel preciso istante in poi, come informano le indiscrezioni di Uomini e Donne, pare che il tutto sia degenerato. Una lite quella che ha visto protagonisti Elio Servo e Tina Cipollari in cui i due si sono rinfacciati cose della passata stagione.

Ma non è finita qui. Perché Tina Cipollari lo aveva promesso e l’ha fatto. Si è presentata in studio a Uomini e Donne con un vassoio di cannoli alla ricotta. I fan affezionati della trasmissione ricorderanno quando Elio Svevo ha spiegato di non apprezzare particolarmente il latticino per alcuni traumi di quando era ancora ragazzino. Un qualcosa che si è portato dietro nel corso degli anni e che è emerso anche nel dating show.

Elio Servo infatti si è ritrovato a scontrarsi spesso con Gemma Galgani e la stessa Tina Cipollari per questo, riuscendo persino nell’impresa di fare alleare queste ultime ai suoi danni! Un evento più unico che raro! Anno nuovo, ma non cambia la musica, come si suol dire. Tina ed Elio si ritrovano ancora ad essere uno contro l’altro e chissà quante altre discussioni ci riserveranno ancora!