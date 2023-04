Chi è Elio Servo di Uomini e Donne? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 30 Aprile 2023

Chi è

Arrivato nel parterre di Uomini e Donne nel corso del 2023 conosciamo meglio chi è il cavaliere Elio Servo. Qui una scheda riassuntiva che raccoglie alcune delle informazioni sul suo conto, quali età, altezza, vita privata e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Elio Servo

Nome e Cognome: Elio Servo

Data di nascita: 19 novembre 1958

Luogo di nascita: Napoli

Età: 65 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: è sales manager della Oil company Italia

Fidanzata: Elio è divorziato e oggi è single

Figli: Elio ha un figlio

Tatuaggi: Elio non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @elioservo

Elio Servo età, altezza e biografia

Dov’è nato, quanti anni e qual è il cognome di Elio di Uomini e Donne? Il nome completo del cavaliere è Elio Servo, è nato a Napoli il 19 novembre 1958, sotto il segno dello Scorpione. L’età di Elio è di 65 anni.

Non sappiamo altezza e peso del protagonista del dating show.

Per quanto riguarda il percorso di studi sappiamo che Elio ha frequentato il Liceo Scientifico Portano, per poi diplomarsi nel 1976 presso il Liceo Scientifico Leon Battista Alberti.

A seguire ha studiato Scienze Motorie presso l’Isef.

Vita privata

Divorziato ma con un figlio e nipote piccolo, attualmente Elio Servo è single. Questo l’ha spinto quindi a partecipare a Uomini e Donne per cercare l’anima gemella.

Lui ha spiegato che cerca una persona in grado di non fargli pensare ai suoi traumi. In particolare si tratta di situazioni vissute in adolescenza. Il cavaliere non mangia burro e ricotta per degli episodi avvenuti quando era piccolo. In pratica venia maltrattato (anche con botte) per convincerlo a imparare a mangiare il formaggio in questione. Ricotta che lui nascondeva nei libri. Chiaramente poi ci si è accorti di questa cosa a scuola e i genitori di Elio Servo sono stati avvertiti dell’accaduto. Trauma questo che il protagonista di Uomini e Donne si porta avanti ancora oggi.

Qualcuno si domanda anche dove vive Elio? Il cavaliere vive a Bacoli. Tra le altre curiosità sappiamo che tifa per gli azzurri del Napoli e sui social non manca occasione di mostrare questa sua grande passione. Altro amore è quello per la barca. Possiede un gozzo cabinato in legno, ormeggiato proprio nella città in cui vive.

Di sé dice di essere ironico e sportivo.

Dove seguire Elio di Uomini e Donne: Instagram e social

Facendo un piccolo salto sui social abbiamo scovato il profilo privato di Elio Servo di Uomini e Donne, da cui abbiamo tratto qualche informazione, che vi abbiamo riportato qua e là all’interno dell’articolo. Ma no solo.

Elio per chi volesse è presente anche su Instagram con una pagina ufficiale. Conta al momento pochi follower, ma chissà che nel corso del tempo non possa crescere pian piano.

Qui pubblica tutto ciò che riguarda il suo percorso nel dating show e alcune immagini di vita quotidiana.

Carriera

I telespettatori di Uomini e Donne si sono certamente domandati qual è il lavoro di Elio Servo. Cosa fa nella vita? Il cavaliere lavora nel campo petrolifero e nell’impiantistica industriale.

Da quanto scoperto mediante il profilo LinkedIn è amministratore di un’azienda.

Ma non solo perché da quel che sappiamo, avendo studiato all’ISEF ha svolto anche il mestiere di insegnante di educazione fisica.

Elio Servo a Uomini e Donne

Nel 2023 Elio Servo è arrivato nel parterre di Uomini e Donne nelle vesti di cavaliere. Il partenopeo si è messo in mostra fin da subito prima avvicinandosi a Gemma Galgani e poi a Paola Ruocco.

Il tutto, come vedremo nella parte dedicata al percorso, ha generato diverse dinamiche all’interno del programma e diviso opinionisti, presenti in studio e pubblico a casa.

In trasmissione oltre alle discussioni con le due dame non sono mancate anche accese liti con Tina Cipollari, dove sono volate accuse e parole forti.

Ma vediamo cosa è accaduto nel dettaglio…

Il percorso di Elio a Uomini e Donne

Come dicevamo il percorso di Elio Servo a Uomini e Donne è stato fin da subito particolarmente complesso. Arrivato in studio ha mostrato interesse verso Gemma Galgani. Quest’ultima gli ha lasciato il numero di telefono e si sono incontrati per una serata.

Gemma si è mostrata fin da subito propensa a raccontarsi in maniera più intima, ma lui ha spiegato e chiarito di volere solo un’amicizia. Per lui la differenza di 10 anni d’età con la dama sarebbe un ostacolo.

La Galgani ha raccontato che durante il loro incontro in auto lei ha fatto dei gesti carini nei suoi confronti, come accarezzargli i capelli e Elio sembrava gradire. Servo però ha smentito le parole della dama di Uomini e Donne, spiegando invece di aver trascorso dei bei momenti in cui però hanno solo ascoltato la musica insieme.

A intromettersi Gianni, convinto che Elio abbia illusoGemma. Di diverso avviso Tina che, invece, pensa che la dama abbia ingigantito tutto certa che tra loro potesse nascere qualcosa.

Successivamente Elio Servo ha deciso di uscire con Paola Ruocco, ma l’incontro è stato un disastro. Lei ha mangiato del burro che a lui non sembra andare a genio perché intollerante. Questo quindi avrebbe impedito anche un bacio tra i due.

Paola dal canto suo dice di soffrire il mal di mare, dopo che Elio le ha detto di avere una barca. Il tutto ha portato a dei fraintendimenti e chiudere la relazione. In ogni caso Elio a Uomini e Donne si è mostrato propenso a un’amicizia con Gemma, ma lei vorrebbe chiarezza da parte sua.

(IN AGGIORNAMENTO)