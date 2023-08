NEWS

Andrea Sanna | 28 Agosto 2023

Uomini e donne

La verità su Brando a Uomini e Donne

Sono emerse le prime indiscrezioni sulle registrazioni di Uomini e Donne che si sono tenute nella giornata di oggi. Dopo aver scoperto che né Riccardo Guarnieri né Armando Incarnato hanno fatto parte del parterre del Trono Over, arrivano news anche su Brando, il nuovo tronista.

Dalla prime anticipazioni, fornite gentilmente da Isa & Chia e LorenzoPugnaloni.it, abbiamo scoperto il futuro del 22enne di Treviso. A quanto pare il ragazzo non ha rischiato il suo posto in trasmissione come si pensava. In questi giorni, infatti, poco dopo la presentazione sono emerse diverse segnalazioni secondo cui Brando sarebbe fidanzato. Questo avrebbe potuto compromettere così il suo futuro a Uomini e Donne.

Alice, la presunta fidanzata ha però smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale, informando di vivere sì con Brando, ma per fini lavorativi e di essere solo buoni amici. Il pubblico poco convinto, però, ha continuato a indagare, tanto da lanciare nuove indiscrezioni sul suo conto. Ed è persino uscita una foto che li mostra insieme. Ma pare sia stato un fuoco di paglia. Questo perché a difesa del tronista di Uomini e Donne un’altra fonte anonima, che ha dichiarato di conoscerlo, spiegando come effettivamente tra Brando e Alice non ci sia alcun interesse amoroso.

A quanto pare, però, come informano le prime news sulla anticipazioni di Uomini e Donne, Brando ha presenziato regolarmente in studio e per lui sono arrivate già le prime corteggiatrici. Sembrerebbe tra l’altro che il giovane sia uscito con una ragazza di nome Beatrix. Tra loro pare sia stata un’uscita molto piacevole.

Al momento sono solo queste le uniche informazioni che abbiamo su Brando a Uomini e Donne, ma quel che è certo è che il suo posto non dovrebbe essere in alcun modo compromesso.

