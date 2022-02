Sanremo 2022, l’ordine delle esibizioni dei Big della prima serata

Annunciato oggi in conferenza stampa l'ordine delle esibizioni dei Big in gara a Sanremo 2022 durante la prima serata

L’ordine delle esibizioni a Sanremo 2022

L’attesa è finita! Questa sera parte ufficialmente l’edizione numero 72 del Festival di Sanremo 2022 e noi siamo in grado di dirvi l’ordine di esibizione dei Big in gara.

Al timone di conduzione della manifestazione canora di Sanremo 2022, ma anche di direttore artistico, troviamo Amadeus. Al suo fianco, ancora una volta, vedremo Fiorello e no mancheranno ospiti d’eccezione, dai Maneskin a Matteo Berrettini e non solo. Come co-conduttrice accanto ad Amadeus, vedremo invece Ornella Muti.

In questa prima serata del 1 febbraio sono in tutto 12 i Big in gara a Sanremo 2022 che si esibiranno sul palco più importante del nostro Paese. Nella giornata odierna, durante la conferenza stampa, è stato annunciato l’ordine delle performance che vedremo questa sera. Ecco l’elenco completo con tutti i protagonisti:

Questi sono tutti i cantanti che si esibiranno questa sera, con i rispettivi brani. C’è davvero grande entusiasmo da parte del pubblico di conoscere finalmente nuove note ed emozioni.

Dunque non ci resta che attendere questa sera per la prima serata di Sanremo 2022! Siete pronti a cantare? Vi invitiamo a continuare a seguirci per altre news sul Festival!

Novella 2000 © riproduzione riservata.