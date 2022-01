Uomini e donne, segnalazione su una corteggiatrice di Luca, Maria De Filippi: “Il contenuto è molto volgare”

Una segnalazione per una corteggiatrice di Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio, giovedì 27 gennaio, è accaduto qualcosa che non si vedeva da tempo: una segnalazione. Per una delle corteggiatrici di Luca Salatino è arrivata questa segnalazione di cui Maria De Filippi ha voluto subito parlare.

La ragazza, che si chiama Eleonora, è entrata in studio dato che era stata in esterna con il tronista. Ma prima di mostrare la loro uscita, la conduttrice ha voluto parlare di quanto arrivato in redazione. Le ha detto che era arrivata questa segnalazione che lei preferiva non leggere perché piena di parole troppo volgari e brutte da dire in TV, ma soprattutto brutte e irrispettose per lei, specialmente essendo una ragazza giovane.

Così ha strappato la parte col numero di telefono e ha dato il foglio alla corteggiatrice che ha letto tutto quello che c’era scritto. In pratica c’era scritto che lei, mentre è a Uomini e donne, ha una relazione con un uomo fuori dal programma. Eleonora ha spiegato che con questo uomo è stata dopo la fine della sua storia durata 5 anni, ma è sempre stato qualcosa di non serio e a lungo andare sono diventati incontri occasionali. Nel programma però è arrivata completamente libera. Ha aggiunto che si aspettava una cosa del genere, anche se non così forte, poiché delle amiche avevano saputo di una sorta di vendetta da parte di quest’uomo.

Maria De Filippi le ha spiegato che però la segnalazione non è arrivata da questa persona, ma da due ragazze. Lei è rimasta ancora più sorpresa. In generale, comunque, tutti le hanno creduto, compreso Luca. Eleonora, comunque ci è rimasta molto male, probabilmente per le parole usate. Successivamente, quando è tornata a posto durante il ballo del tronista con un’altra corteggiatrice, è scoppiata a piangere.

Novella 2000 © riproduzione riservata.