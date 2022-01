1 Fabrizio Prolli vs Mattia di Amici 21

Siamo ormai entrati nel vivo di Amici 21 e in questi giorni è finalmente iniziata la corsa al Serale per gli allievi della scuola. I cantanti e i ballerini hanno infatti ricevuto le tanto ambite maglie verdi e settimana dopo settimana dovranno fare il massimo per tenersele strette. Il web e i fan del talent show naturalmente attendono con ansia di scoprire chi accederà alla fase finale, e di certo nelle prossime puntate ne vedremo di belle. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Un ex professionista del programma ha infatti criticato Mattia, allievo di Raimondo Todaro.

Parliamo di Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini. Spesso il ballerino dice la sua su tutto quello che accade all’interno di Amici 21, e come sappiamo non ha peli solo la lingua. Solo qualche mese fa Prolli aveva attaccato i ballerini di questa edizione. Come se non bastasse in queste ore Fabrizio ha detto la sua anche su Mattia, facendo però un piccolo appunto. Queste le sue dichiarazioni sui social:

“A OGGI STANNO TUTTI ANCORA IN GARA. NON SPICCA NESSUNO. DIPENDE MOLTO DAL DIRETTORE ARTISTICO. CAROLA SE PRESA SOTTO LE GIUSTE MANI POTREBBE FARE MOLTO. UGUALE DARIO. MATTIA HA UN FORTE FAN BASE DI RAGAZZINE SVENUTE PER UN CIUFFO E 4 COLLANINE… E POI C’E L’INFORTUNIO…. CHISSÀ!”.

Nel mentre poco fa abbiamo appreso che la prossima puntata di Amici 21, che sarebbe dovuta andare in onda su Canale domenica 30 gennaio, potrebbero subire uno slittamento. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.