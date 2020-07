1 A settembre e ottobre Uomini e Donne andrà in onda solo due volte a settimana. Scopriamo il motivo di questa scelta di Mediaset

La prossima stagione televisiva di Mediaset, per cui già sono stati presentati i palinsesti, vede tanti ritorni nel piccolo schermo. Noi ci soffermiamo in particolare sulla programmazione di Canale 5 e nello specifico su ciò che accadrà nella fascia pomeridiana. Come sappiamo la presenza di Uomini e Donne è immancabile. Nel periodo che va da settembre (quando appunto rivedremo i Troni del dating show) a ottobre ci saranno importanti variazioni nel palinsesto televisivo di Canale 5. La trasmissione condotta da Maria De Filippi, infatti, andrà in onda solo ed esclusivamente due volte a settimana. Ma quale sarà il motivo?

Ad informare di questo importante cambiamento è Publitalia che, come ben sappiamo, si occupa di vendita e gestione degli spazi pubblicitari della rete del Biscione. Uomini e Donne, infatti, in base a quanto pubblicato, lo vedremo in TV solo il giovedì e il venerdì. Durante la parte iniziale della settimana cosa vedremo invece? Visto lo strepitoso successo Mediaset ha pensato bene di proseguire con la messa in onda di Daydreamer (qui le anticipazioni della settimana), serie televisiva turca con l’amatissimo Can Yaman.

Il motivo di questo cambio e slittamento di Uomini e Donne è dato quindi al grande seguito che sta ottenendo la serie. Lo show dalla prima puntata sta ottenendo risultati strepitosi, lasciando incollati allo schermo milioni di telespettatori, curiosi di scoprire come si evolveranno le vicende tra i due protagonisti Can e Sanem.

Uomini e Donne dovrebbe tornare poi, nella sua fascia abituale, salvo colpi di scena, a partire dal 21 ottobre 2020, quando conosceremo finalmente come si concluderà la storia di Daydreamer.

Non è l’unica novità su Uomini e Donne. Pare infatti che Maria De Filippi e i suoi collaboratori stiano pensando a rivoluzionare il programma. Vediamo in che modo…