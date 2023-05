Soraia ha bloccato Matteo Ranieri su tutti i social: “Falso amico”

NEWS

Debora Parigi | 25 Maggio 2023

Uomini e donne

Il gesto social di Soraia nei confronti dell’ex di Uomini e donne Matteo Ranieri

Continuano i colpi di scena e le azioni a distanza che coinvolgo gli ex protagonisti di Uomini e donne Matteo Ranieri, Luca Salatino e Soraia. Facciamo un riassunto. Luca e Matteo sono entrambi tronisti del programma di Maria De Filippi e hanno legato molto instaurando una profonda amicizia. Alla fine del suo percorso Luca sceglie Soraia e inizia la sua relazione, Matteo invece non ha fortuna con la persona da lui scelta.

Durante l’estate a quanto pare passano molto tempo insieme, ma poi i due ex tronisti litigano per una sciocchezza. Salatino entra dentro la Casa del GF Vip 7, ma dopo alcuni mesi si ritira. La sua fidanzata gli sta sempre molto vicino, anche in un periodo difficile una volta uscito. Ma dopo alcune settimane i due si lasciano e spuntano gossip su un presunto tradimento di lei, ma che lui nega. Dopo un po’ Matteo scrive di nuovo a Luca per fare pace e i due adesso sono più uniti che mai.

In tutto questo, però, Soraia di recente avrebbe rivelato che molte cose su Matteo e Luca non sarebbero state dette. E ha aggiunto che prima o poi lei avrebbe parlato e si sarebbe tolta tanti sassolini dalla scarpa. Oggi Amedeo Venza riporta un altro tassello riguardante questa vicenda che coinvolge i tre ex protagonisti di Uomini e donne. Secondo le parole dell’esperto di gossip, infatti, Soraia sarebbe molto arrabbiata con Ranieri tanto da averlo bloccato ovunque sui social e non considerandolo un vero amico.

Ecco cosa scrive Venza: “Soraia ha bloccato Matteo ovunque! L’ex tronista si sarebbe rivelato un falso amico nei suoi confronti voltandole più volte le spalle! Queste alcune indiscrezioni che la stessa Soraia avrebbe raccontato ad alcune persone e non si esclude che lo faccia anche pubblicamente”.