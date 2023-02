NEWS

Nicolò Figini | 14 Febbraio 2023

Uomini e donne

La torta in faccia a Uomini e Donne

Questo pomeriggio, 14 febbraio 2023, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Nel corso dell’appuntamento abbiamo assistito al ritorno di Ida e Alessandro in studio. Dopo tre mesi la loro storia d’amore va avanti a gonfie vele. Ida, infatti, ha scelto di uscire dalla trasmissione con lui lasciando per sempre Riccardo. I toni, tuttavia, si sono accesi e i due, come succedeva in precedenza, sono tortati a urlarsi in faccio l’uno all’altra. A un certo punto è arrivato il momento del Trono Classico. Maria ha fatto entrare Lavinia e ha messo due sedute per i corteggiatori.

A entrare per primo è Alessio Campoli. Viene fatta vedere un’esterna e mentre si parla viene detto che il giorno di quella registrazione coincide anche con il compleanno del ragazzo. Lavinia lo sapeva e ha voluto fare lui una sorpresa facendo entrare una torta di compleanno fatta di panna e fragole. La Tronista gli ha fatto anche un regalo e gli ha scritto un dolce biglietto. La torta, tuttavia, non è stata mangiata, ma tirata in faccia a un Cavaliere del dating show.

Prima di scegliere la vittima, Tina Cipollari ha preso in mani la torta e ha fatto il giro dello studio. Inizialmente voleva tirarla in faccia ad Armando, tuttavia questo è scappato via andando nel dietro le quinte. A questo punto, ridendo, l’opinionista di Uomini e Donne si è diretta verso Gemma Galgani, la quale già in passato aveva vissuto un’esperienza simile. Anche lei, tuttavia, è stata lasciata in pace. Ed ecco che Gianni Sperti blocca Ricardo Guarnieri e lo porta verso Tina, la quale gli getta la torta in faccia tra le risate del pubblico: “Dai, però se l’è meritata. A nome di tutta Italia“. Qui sotto possiamo vedere il video.

