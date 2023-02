NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Febbraio 2023

Emma Marrone pubblica sui social un dolce post per suo padre Rosario in occasione di San Valentino: ecco le sue parole.

Il tenero post di Emma Marrone

Sono trascorsi alcuni mesi da quando è arrivata la triste notizia della morte di Rosario Marrone, padre di Emma. Come in molti sapranno il musicista si è spento all’età di 66 anni dopo aver combattuto contro la leucemia. Da quel momento la cantante salentina è stata invasa da tantissimo affetto, e i fan e l’intero mondo dello spettacolo si sono uniti al dolore di Emma e della sua famiglia. La Marrone nel mentre, dopo un breve periodo di pausa, ha ripreso a concentrarsi a pieno sulla sua carriera e solo pochissimi giorni fa l’abbiamo ritrovata a Sanremo in occasione della serata delle cover e dei duetti. La cantante si è infatti esibita al fianco di Lazza, sulle note de La Fine. Poco fa intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto commuovere il web. Emma infatti, in occasione di San Valentino, ha pubblicato un dolce post sui social per suo padre Rosario. Queste le sue dichiarazioni:

“Perché l’amore mio.. sei tu! Ti amo Ros. Ovunque tu sia”.

Il tenero post di Emma Marrone per suo padre Rosario ha emozionato il web, e non sono mancati numerosi commenti da parte degli utenti. Pochi mesi fa nel mentre, in occasione della presentazione del film Il Ritorno, di cui è protagonista, la cantante ha ricordato suo padre, facendo una rivelazione inedita:

“Ho avuto un grande papà. Quando giravo era già malato. Portare avanti tutta questa roba con il peso di papà sulle spalle non è stato semplice. Prima rido e poi piango, ma è la verità. Non penso ci sia nulla di strano o indicibile, quando giravo papà era già malato ed ecco perché continuo a ringraziare tutte le persone che erano sul set. Mi hanno aiutato quando dovevo staccare per stare al telefono con lui e gestire una situazione più grande di me. Ho portato avanti tutto il lavoro che potevo, altre persone con un’altra professione non avrebbero potuto farlo. Io mi sono potuta permettere il lusso di abbandonare tutto e di passare gli ultimi mesi con lui, fianco a fianco, fino alla fine”.